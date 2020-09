"The Mandalorian" y "Watchmen", ganadoras de los Creative Arts Emmy

Después de cinco noches de premiación virtual dos series se coronaron como las ganadoras en los Creative Arts Emmy: "The Mandalorian" y "Watchmen".

En la antesala para la noche del domingo, en la que llega la entrega número 72 de los Primetime Emmy Awards, las producciones de Disney+ y HBO, respectivamente, fueron las más ganadoras en las categorías técnicas sumando cinco premios cada una.



El Emmy es considerado el mayor reconocimiento a la televisión estadounidense y es entregado por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.



En el caso de "Watchmen", ganó la estatuilla en categorías como Mejor composición musical para serie limitada, película o especial, Mejores trajes de fantasía o Sci-Fi y Mejor fotografía para una serie limitada o película, entre otras.



"The Mandalorian", ubicada en el universo de "Star Wars", destacó en categorías como Mejor edición de sonido para serie de comedia o drama de media hora, y Mejor diseño de producción para un programa de narrativa de media hora.



En segundo lugar de reconocimientos estuvo "RuPaul's drag race" en categorías como "Mejor peluquería contemporánea para un programa de variedad, no ficción o realidad".



La entrega de los Emmy a las mejores series de drama, comedia y miniseries así como mejores actores, entre otras se realizará este domingo en una ceremonia virtual con Jimmy Kimmel como anfitrión siendo la primera vez que se realiza de forma virtual como consecuencia de la pandemia por Covid-19.



En México podrá verse por TNT (doblada al español) y TNT Series, en su idioma original, a las 19:00 horas, y contará con las traducciones de Ileana Rodríguez y Sebastián Pinardi, así como los comentarios de Rafa Sarmiento. Además, a las 18:00 horas se realizará un pres-show.

Este año, las series que más nominaciones tuvieron son "Watchmen" (26), "The Marvelous Mrs. Maisel" (20), "Succession" (18) y "Ozark" (18).

En la categoría de Mejor serie de Drama, por ejemplo, "The Mandalorian" podría acumular otro premio pues está nominada junto a "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid´s Tale", "Killing Eve", "Ozark", "Stranger Things" y "Succession".

Para Mejor miniserie "Watchmen" aspira a ser reconocida así como "Little Fires Everywhere", Mrs. America", "Unbelievable" y "Unorthodox".