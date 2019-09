The Kooks cancela presentación en México y Estados Unidos

"Sweet Emotion"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18.- Los conciertos que la banda británica The Kooks tenía previstos para el mes de octubre en Norteamérica como parte de su gira han sido suspendidos.



Con mucho pesar, la cuenta oficial de la agrupación informó que debido a problemas de causa mayor las presentaciones de Estados Unidos y México no se llevarán a cabo.



"Nuestras más sinceras disculpas a todos los que compraron boletos e hicieron arreglos para los espectáculos".



Luke Pritchard, el guitarrista rítmico y vocalista de la banda sufrió una lesión en la columna que requiere terapia física para su recuperación, por medidas de salud, los médicos le informaron que no podría hacer presentaciones en vivo hasta que se recupere.

"Estoy teniendo problemas para caminar y mis doctores me dijeron que si tengo que hacer shows y viajar podría potencialmente generar más daño. Lo siento mucho." Agregó el intérprete de "Sweet Emotion" en un vídeo que compartió en sus redes, disculpándose con sus seguidores.



Los conciertos en el país estaban previstos para la Ciudad de México, en donde iban a tocar en solitario en el Pepsi Center el próximo 15 de octubre. También para el The Kooks, Festival Coordana en Guadalajara ya no se presentarán así mismo que en el Live Out 2019 en Monterrey (18 y 19 de octubre). También tenían un compromiso en Puebla durante el Festival Comuna.

Los rembolsos se podrán solicitar a partir del 23 de septiembre en el lugar que compraste las entradas.