Tenoch Huerta lanza fuerte discurso sobre la comedia a Chumel Torres

Tijuana.- A pesar de la polémica y críticas que hay alrededor de Chumel Torres tras haber sido invitado a un foro de contra la discriminación por la CONAPRED y esto fuera reprobado por muchas personas incluyendo a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Al final la conferencia fue cancelada.

Chumel Torres decidió hacer su propio foro acompañado de tres especialistas y los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta, quien se pronunció a favor de olvidar la comedia que denigra al otro.

Racismo MX, los ponentes explicaron sus puntos de vista en torno a la problemática que ha prevalecido a lo largo de los años para ridiculizar las distintas condiciones de las personas en todo el mundo, pero especialmente en México.

Dentro de este encuentro transmitido por YouTube, el conductor de El pulso de la República destacó que parte de la comedia que se consume actualmente es producto de los estereotipos manejados en la televisión desde hace décadas.

"Soy muy fan de la incorrección política, no tanto porque me divierta ser transgresor sino porque se me hace la manera más horizontal de hacer humor de todos. Yo procuro hacer chistes de cualquier persona y en especial los sketches se diseñan como en telaraña y es muy frágil pasar de un chiste a un comentario de odio", mencionó.

"Fuimos educados así, por un humor de la Escuelita VIP donde salían chavas vestidas de colegialas con weyes viendoles las nalgas y en cadena nacional, entonces ver estas cosas y decir ´¿esto es normal, esto no ofende a nadie? Esto estaba en las teles, así crecimos", mencionó el influencer sobre la forma en que se realizan los contenidos en nuestro país.

El actor Tenoch Huerta quien pidió impulsar nuevos discursos en todas las narrativas que no privilegien las agresiones hacia condiciones "de las que (las personas) no son culpables".

"Yo también me crié con esa comedia, pero carajo: fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso", mencionó el actor de Narcos México.

"Nos pagan para crear discursos así que podemos echarle un poquito más de ganas: pasar de la comedia fácil, donde se denigra a un grupo para hacer reír a otros. No debe ser así la comedia, ya estamos en el 2020 y tenemos que dar un paso más allá", resaltó.

"Podríamos empezar a revolucionar un poquito la cabeza para empezar a contar otro tipo de chistes... No es posible que sigamos agrediendo a la gente por condiciones de las que no son culpables como el lugar donde nacieron, su capacidad económica o la melanina en la piel", destacó durante su primera intervención en el foro.

Como otras tantas veces, Tenoch Huerta reconoció que él también ha sido racista, clasista, machista y misógino, pero también promovió el cambio de pensamiento para erradicar este tipo de conductas en todo el mundo.

Chumel Torres aceptó que sí se debe cambiar el enfoque de los proyectos en México para promover nuevos contenidos sin estereotipos y ataques.