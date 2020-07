Tatiana regresa a la soltería tras romper su noviazgo de 12 años

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- Tatiana sorprendió a sus seguidores al anunciar que su relación con Alejandro Cervantes había llegado a su fin. La cantante comentó que se queda con los buenos momentos que pasaron, a pesar de que no pensaba contárselo al público.



"La verdad es que no lo iba a hacer público... cada quien tomo su rumbo, pero me quedo con las cosas bonitas, con las cosas positivas. Fueron casi 12 años juntos, que estuvieron padrísimos. Mientras estuvo ahí, la relación, el amor y el compromiso del día a día, dejó cosas bonitas", aseguró para el programa "De primera mano".



La Reina de los Niños mencionó que se había hecho un tatuaje junto a su ex pareja, el cual tenía un mensaje de complemento entre ambos, pero ahora se da cuenta que ella no necesita de otra persona para ser feliz.



"Tengo un tatuaje en el empeine que nos hicimos juntos hace tiempo y era un rompecabezas de un corazón y me faltaba una pieza, y el se tatuó la pieza que me faltaba. Ahora siento que no me hace falta ninguna pieza, la pieza que faltaba era yo".



La también actriz aseguró que no busca otra relación por el momento, ya que prefiere enfocarse en sus propios planes.

"Estoy muy feliz así. Tranquila, disfrutándome a mi misma, conociéndome a mí misma. Voy a hacer, en cuanto se pueda, muchos viajes con amigas y con mi familia".

El pasado 26 de junio Tatiana subió una serie de fotos a su perfil de Instagram, en donde sale en bikini, lo que causó revuelo en sus seguidores, por lo que prefirió tomarlo de buena manera.



"Están acostumbrados a verme con el vestuario infantil y no me habían visto asoleandome en la alberca.(Dije) Quiero ir a la alberca, quiero asolearme, quiero estrenar mis trajes de baño y pedí que me tomaran las fotos. Con esas tres fotos la gente se sacó de onda porque no están acostumbrados a verme así", aseguró.