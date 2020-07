´Summer Lovin´, la precuela de ´Grease´ ya cuenta con director

Grease se estrenó en 1978, fue dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John

Tijuana.- Grease, conocida como Vaselina en gran parte de Latinoamérica, tendrá una precuela y se llamará Summer Lovin' y será dirigida por Brett Haley.

Grease se estrenó en 1978, fue dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Se trata de la adaptación al cine del musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey.

Catapultó la carrera de Travolta y Newton-John y también tuvo una secuela, aunque no igualó ni por poco el éxito de la primera cinta.

Grease inicia con el año escolar de 1958 en la preparatoria Rydell, en California. Justo después de un verano mágico, al menos para dos muchachos, Dany (Travolta) y Sandy (Newton-John).

Summer Lovin', va de ese verano mágico de 1958 en donde Danny Zuko y Olivia Olsson se enamoran. La nueva cinta de la franquicia será dirigida por Brett Haley, un joven director que I'll See You in My Dreams, The Hero y Hearts Beat Loud. En el guion están fichados John August y Leah McKendrick.

Lo que queda por saber son los actores protagonistas. ¿Quién le dará vida a Dany y Sandy, los enamorados inolvidables? Por otro lado, Paramount no ha dado una fecha probable de estreno.