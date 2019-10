Strokes, Tame Impala y "El Potrillo" integran cartel del Pa'l Norte

Estarán los boletos en venta el 4 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30.- Por fin revelan cartel de Pa'l Norte 2020 y contiene grandes sorpresas ya que los "headliners" son The Strokes quienes volverán a México después de su participación en el Corona Capital que ocurrirá en el Foro Sol el próximo 16 de noviembre.

Tame Impala es el segundo "headliner" internacional que tocarán en los escenarios de Monterrey el próximo año.

La sorpresa es el "headliner" nacional, quien es el cantante mexicano Alejandro Fernández, dejando a más de uno desconcertado, pero emocionando a otros más, los comentarios al respecto no se hicieron esperar, unos con sarcasmo mencionan que es broma y que ahorita subirán otro cartel donde no aparezca el "Potrillo", otros más molestos dicen que la culpa de un cartel "tan malo" es porque son consumidores y no verdaderos amantes de la música.

El resto de bandas es muy diversa en géneros, en el cartel figuran grupos y cantantes como Daddy Yankee, Babasónicos, División Minúscula, Los Auténticos Decadentes, Morat, el Tri, Foster The People y otras más.

Los boletos estarán a la venta el próximo 4 de noviembre a partir de las 11:00 am por Ticketmaster.