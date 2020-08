Sobrina de Trump lo considera "un hombre peligroso"

WASHINGTON, EU, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Mary L. Trump está convencida de que su tío, el presidente Donald Trump, es un hombre peligroso, que nunca debió llegar a la presidencia de Estados Unidos. Hace cuatro años, se planteó hablar, pero, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL, "no tenía pruebas de nada de lo que había hecho".



Ahora las cosas son distintas. Y no está dispuesta a callarse. Prueba de ello es el libro que escribió, "Siempre demasiado y nunca suficiente". Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. El libro, que llegó a las librerías la semana pasada, desnuda las interioridades de la disfuncional familia Trump ycómo la toxicidad que en ella imperaba formó el carácter del actual mandatario.

-En el libro dice que se planteó salir a la luz hace cuatro años.

¿Se arrepiente?

--No. No creo que hubiera cambiado nada. Creo que tomaron la decisión por mí, en el sentido de que la situación era tal en el país que Donald se escabullía de absolutamente todo. Y yo no tenía pruebas de nada de lo que había hecho. Honestamente, las cosas que podría haber dicho de él, en el contexto de una elección, era muy diferente a la de ahora, tras tres años y medio de su administración. Habría hablado de su carácter y su incapacidad sicológica, pero nada iba a ser peor que su admisión de que había asaltado sexualmente a mujeres, los insultos a héroes de guerra, denigrar a familias que perdieron su hijo en Irak, la burla a un reportero discapacitado...



-¿Y cree que ahora sí?

--Sí, hay un par de cosas que son diferentes. Primero, la gente ha visto el daño que ha hecho su ineptitud, su impulsividad, su ignorancia y su crueldad. Tenemos evidencia de las cosas espantosas que han ocurrido directamente por él. Además, la investigación de "The New York Times" sobre las finanzas de mi familia, de la que fui una de las fuentes, reveló indignantes malas praxis de miembros de mi familia. Siento que tengo evidencias sólidas y no estoy hablando a destiempo

-En el libro es imposible encontrar el nombre de su tío cerca de la palabra -presidente-.

¿Es coincidencia o lo hizo a propósito?

--Es mi tío y siempre le he llamado Donald, nunca le he llamado de otra forma [...] Pero no creo que ganara las elecciones de forma legítima, así que no le voy a dar el honor porque en mi opinión no lo merece.

-El principal tema del libro es la toxicidad en su familia. ¿Cree que su tío gestiona la Casa Blanca con las mismas tácticas que su abuelo?

--Sí y no. En parte es el mismo modelo, pero mi abuelo tenía un mundo más pequeño: su familia y su negocio. Era un hombre provinciano; necesitaba controlar menos gente. Por mucho que pueda decir de él, era un hombre competente, podía gestionar a la gente. Donald no es competente ni puede manejar gente. La empresa de mi abuelo funcionaba como una máquina bien engrasada y Donald no puede con el Despacho Oval... Pero sí, indudablemente usa amenazas e intimidación, abuso, y probablemente castiga a quienes le dicen la verdad, destroza a quienes no le siguen al pie de la letra...

-En el libro, cuando habla de su tío, desliza frases que son alertas al lector sobre su figura, su pensamiento y sus acciones.



--Creo que ha faltado [...] una discusión abierta sobre su capacidad mental. Desde el principio encontré desconcertante que no se le hiciera responsable de nada, asumiendo que tiene una mala personalidad [...] La cantidad de veces que he escuchado gente decir que miente, engaña, maltrata a las mujeres, pero es inevitable. No, no lo es. Sólo por el hecho de que siempre ha sido horrible no significa que debamos dejarlo seguir siéndolo. Que sea incapaz no significa que no se le tenga que tomar en serio cuando habla.