Snoop Dogg hace magia con la Banda MS

"Yo voy a hacer magia" fueron las palabras que Snoop Dogg le dijo a la Banda MS

CIUDAD DE MÉXICO- "Yo voy a hacer magia" fueron las palabras que Snoop Dogg le dijo a la Banda MS, de acuerdo con el vocalista Alan Ramírez, quien además de celebrar su colaboración con el cantante estadounidense, también lamenta todo lo que está sucediendo en México debido a la enfermedad del Covid-19.



El famoso rapero sorprendió a los integrantes de la banda mexicana, al ser él quien los buscó para hacer una canción juntos, acuñó que estaba muy interesado en el trabajo que estaban haciendo en el género musical de banda. "El acercamiento se dio, es bien bonito cuando las cosas ni se buscan, él se acercó a nosotros y fue bonito saber que estaba interesado, que le gustaba Banda MS, la grabamos acá y se le mandó la pista para ver que le parecía y que le quería cambiar y dijo que nada, que así estaba bien, dijo 'déjenmela y yo voy a hacer magia' así nos dijo y lo hizo, cuando mandó la canción para acá todos nos quedamos noqueados", comentó Alan Ramírez a EL UNIVERSAL.

Desafortunadamente los planes de que el cantante de éxitos como "Young, wild & free", "Who am I", "Beautiful" y muchos más, visitara tierras mexicanas para grabar el video fueron suspendidos debido a la cuarentena que el mundo guarda. De acuerdo con el cantante sinaloense tuvieron que improvisar y hacer otro.



"No imaginas cómo también esta pandemia nos echó abajo varios planes, uno de ellos era traer a Snoop Dogg a nuestra tierra, Mazatlán, pero no se pudo hacer, pero hicimos un video que nunca habíamos hecho y creo que quedó bien, espero que a la gente les guste, pero también vamos a estar a la espera que cuando esto se regule, hacer un video con él, que yo me imagino que va a ser una locura tenerlo acá", comentó.



Otro de sus planes arruinados por la situación, señaló, fue su presentación en el festival de Coachella en este año, pero saben que por el momento lo más importante es la salud de las personas, así que sólo desean que pasada toda la crisis mundial que se vive por el virus se vuelvan a reprogramar las fechas.



Por otro lado, el músico señaló que ante la difícil situación que existe por la falta de empleo, ellos se están ayudando a todos los trabajadores que dependen de ellos. "También económicamente nos va a pegar duro, estamos viendo por nuestra empresa, por nuestros trabajadores, por muchas personas que dependen de la Banda MS y estamos viendo por ellos, que la pasen bien y que no padezcan por la falta de alimento, de sustento, son muchas familias que dependen de nosotros".



"Qué maldición", es el nuevo sencillo que la banda mexicana está promocionando y el cual ya se puede encontrar en todas las plataformas digitales.