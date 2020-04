Silvia Pinal será operada de la cadera tras sufrir caída en su casa: Piden donadores de sangre

Silvia Pinal espera ser operada esta tarde de viernes de la cadera, la cual se fracturó tras una caída que tuvo en su hogar.

CIUDAD DE MÉXICO.- Bromista y de buen humor, Silvia Pinal espera ser operada esta tarde de viernes de la cadera, la cual se fracturó tras una caída que tuvo en su hogar.

Su hija, la actriz Sylvia Pasquel, indicó que a la estrella de la época de oro del cine mexicano se le practicaron los estudios pertinentes para checar que estuviera en óptimas condiciones para ser intervenida quirúrgicamente.

"Sí es una operación delicada por su edad y condiciones, pero es un roble mi mamá", dijo vía telefónica.

"Ayer jueves en la tarde, en su recámara, se tropezó con un tapete, cayó de sentón y se fracturó, hablo cada diez minutos, ¡creo ya me odian! (risas) le he dicho: ya ves mamá, por estar dando malos pasos a estas alturas como quinceañera, ya bromeamos, nos reímos", agregó.

Pasquel se encuentra ahora en Acapulco, siendo su hermano quien está en el hospital privado.

Los doctores le han solicitado a Pasquel no vaya al mismo, para no arriesgarse debido a la pandemia del Covid-19 y su edad.

Por requisito hospitalario, destaca Pasquel, se solicitaron donadores de sangre tipo Universal. Ya sólo falta un donador para cumplir, precisó.

"Ahora lo que sí queremos es que respeten los medios y la gente esto, que no vayan o se aglutinen para el chacaleo; mi mamá no está en condiciones de dar entrevistas y pues ahora no sabemos quién esté contagiado o no", subraya.

En febrero pasado Pinal, de 88 años de edad, fue internada en un hospital por unos días, al presentar inflamación en la vejiga.