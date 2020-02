Silvia Pinal sale del hospital con buen ánimo y agradecida con todos

Explicó que para sentirse y verse bien lo que ella hace es quererse mucho

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal dejó hace unos minutos el hospital, lucia tranquila y con buen humor explicó que el motivo de su hospitalización fue una infección que le bloqueó la vejiga, que le dolía la espalda, el estómago y que el médico le recomendó "portarse bien".

La Diva del cine mexicano detuvo el auto en el que salía del nosocomio en el que estuvo cerca de una semana en observación para que los medios de comunicación supieran que se encontraba bien y que nunca estuvo grave.

"Tengo que llevar una dieta más rigorosa, tengo que portarme mejor", aseguró la madre de Alejandra Guzmán quien tendrá que tomar una tratamiento para acabar con la infección.

Bromeando para que vean que está en buen estado de salud, la actriz de "Viridiana" y "El ángel exterminador" explicó que para sentirse y verse bien lo que ella hace es quererse mucho.

"Toda ha sido muy bien, era un estudio que me tenía que hacer y para no irme a los Estados Unidos me los hice aquí. Todos los resultados son estupendos y me siento muy bien y bendito sea Dios estoy muy sana", aseguró.

Durante su estancia, Silvia Pinal estuvo al cuidado de sus hijos, quienes no se despegaron de la cama donde se encontraba.

"Pobrecitos estaban muy preocupados, hasta que les dijo el doctor, 'no se preocupen, va a estar bien' y órale a trabajar".

De las cosas que más le gustó a la que fuera conductora de "Mujer, casos de la vida real", es la dieta que realizará, ya que así podrá bajar unos kilitos.

Pero antes de eso, confesó en tono de broma que quería comer un taco de chicharrón o un taco placero con "harto cilantro" y luego a bailar.