Sia cumple sueño a mexicana con cáncer terminal

Tijuana.- Los sueños se pueden hacer realidad. Rebeca Godoy es una mexicana de 34 años que ha estado luchando contra el cáncer en lo último tres años.

Sin embargo, ante la recomendación de los médicos, decidió abandonar el tratamiento para disfrutar una mejor calidad de vida.

@RebecaGodoyR lo vamos a lograr, punto por punto. Dios, ¡danos vida y tiempo! #NosVemosEnElRio Todos necesitan escuchar tu historia. https://t.co/8A3rl4NyOa pic.twitter.com/Qsop0ylitS — Samuel Almirudis (@samuelalmirudis) June 14, 2020

Es por ello que Rebeca decidió hacer una lista de deseos entre ellos poder hacer un cover de su cantante favorita Sia, monetizarlo y donar las ganancias a la investigación del cáncer de mama.

Lo que nunca imaginó fue tener una respuesta aprobatoria por Sia, quien a través de su cuenta de twitter envió sus bendiciones, luego de que varios usuarios la hicieran viral en sus redes.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I´m so sorry you´re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ????? #rebeccagodoy — sia (@Sia) June 15, 2020

"Rebecca Godoy tienes mi bendición para grabar y tratar de monetizar cualquiera de mis canciones. Lamento que estés pasando por esto, supongo que en este caso te amo, ve cuando lo necesites".

Rebeca compartió el momento conmovedor cuando se encuentra alrededor de su familia y lee el mensaje de la famosa cantante.

No words to express it, thank you forever @Sia & @17days. Wait for the cover! And thanks to everyone that helped ??. // No tengo palabras para expresarlo, gracias. Esperen el cover. ¡Gracias a todos los que ayudaron! #NosVemosEnElRío #RebecaGodoy pic.twitter.com/VLjF56by4E — Rebeca Godoy (@RebecaGodoyR) June 15, 2020

"No tengo palabras para expresarlo, gracias. Esperen el cover. ¡Gracias a todos los que ayudaron!" escribió Godoy vestida con los accesorios que han caracterizado a la cantante con peluca y un gran moño.

Más tarde Sia respondió ante el agradecimiento.

My absolute honor. Sending you and your family so much love. https://t.co/p2hoXSqGa0 — sia (@Sia) June 16, 2020

Ahora solo falta esperar a que el cover salga a la luz para que pueda recibir el apoyo de muchas personas y beneficie al deseo de Rebeca-