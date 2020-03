"Si veo un gato en periférico, lo atropello", dice Leticia Calderón

Confesó que le tiene pavor y aversión a estos felinos y que no conoce la razón a pesar de visitar a varios psicólogos para intentar superar el miedo

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las entrevistas en el lugar donde se graba la telenovela, "Imperio de Mentiras", la actriz Leticia Calderón salió del set porque apareció un gato cerca del jardín, ella confesó que le tiene pavor y aversión a estos felinos y que no conoce la razón a pesar de visitar a varios psicólogos para intentar superar el miedo.



"Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así.



"Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él", reveló Calderón.



Cuando la actriz es cuestionada acerca dicho miedo, y después de un par de risas por parte de la prensa, ella declara que no entienden su temor y por eso las personas la han criticado cada vez que la ven con un ataque de pánico.



"La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos", aseguró.

Calderón pidió a la producción que atraparan al gato para que ella pudiera permanecer en lugar, pero después de moverse del sitio donde era entrevistada, el bicho volvió aparecer.



"¡Ay pin$%# gato! Ahí lo vi pasar, por favor agárrenlo, qué horror, si estuviera Luciano (su hijo), me hubiera cuidado, lo ahuyenta, un día de estos voy a traer a mi perro, es un rottweiler", comentó.



Calderón decidió salirse del set y continuar con las declaraciones en las calles aledañas. La actriz forma parte del elenco de la producción a cargo de Giselle González, que hoy inicia las grabaciones.