Sebastián Yatra y Ricky Martin lanzarán el esperado sencillo ET de la Nueva Versión de"Falta Amor"

Se unen el líder de la nueva generación del Pop con el artista global, en un tema que seguramente se convertirá de los más exitosos de esté 2020

Como uno de los cantantes líder de la nueva generación del pop latino, quien rápidamente encontró llevar las baladas al tope de las listas y recibió múltiples éxitos multi-platino con tan solo 25 años, Sebastian Yatra se siente agradecido por la oportunidad de colaborar con artistas como The Jonas Brothers, Halsey, Juanes, Maná, Daddy Yankee y más. Sin embargo, además de haber sido elegido como el acto de apertura para la gira que tomará lugar este otoño de los iconos de la música, Ricky Martin & Enrique Iglesias, Yatra está sumando su más soñada colaboración en su nuevo dueto y video con Ricky Martin para el tema, "Falta Amor". El tema se lanza hoy a las 8:00pm ET / 7:00pm ET en Colombia. Esta nueva versión de uno de los temas del álbum de baladas de Yatra del 2019 titulado Fantasía también llega junto con un video dirigido por el reconocido director Carlos Pérez. Con más de 6 BILLONES de reproducciones y más de 35 millones de seguidores en las redes sociales y en YouTube, la nueva colaboración de Yatra con Ricky Martin junto con la anticipada gira este otoño seguramente hará de esta nueva interpretación del tema "Falta Amor" uno de los éxitos más grandes del pop latino durante el 2020.

"Cantar junto a Ricky Martin es una locura... nunca pensé que podría ser posible en esta o en otra vida. No solamente es algo muy grande como latino sino también para cualquier persona que ama la música." Dicho por Sebastián Yatra.

Para incentivar las medidas preventivas de distanciamiento social durante la pandemia de COVID 19 y apoyar los esfuerzos de #QuedateEnCasa, Yatra ha estado invitando a otros artistas y a sus familias a unirse a él virtualmente para leer cuentos de niños vía Instagram Live todas las noches (8pm ET/7pm en Colombia). Ya lo han acompañado artistas como Carlos Vives y otros famosos se preparan para unirse en las próximas noches.

Para ver la premier, pueden acceder al sigueinte enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dOnjlrgkJY0&utm_source=dotmailer&utm_medium=email&utm_campaign=43295_Copy+of+YATRA_231974_US