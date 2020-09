Sebastián Rulli y su secreto mejor guardado para estar sano

Rulli ha destacado en la televisión mexicana en telenovelas como "Rubí", junto a Bárbara Mori y "Teresa"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Sebastián Rulli no es de los que sufren por llevar una dieta saludable o hacer ejercicio, al actor argentino no le gusta ni comer mal ni ingerir alimentos que le causen inflamación o malestar.

Aunque su gusto culposo podría ser la carne roja o el helado, el protagonista de "El dragón" cuenta que trata de no comer lácteos o azúcares.

Ese, explica, es su secreto para una vida sana, mismo que le gusta compartir con su público igual que su pareja la actriz Angelique Boyer comparte sus propios tips.

"No es magia, es todo un paquete completo de vida sana: ejercicio, descanso, alimentación y suplementación", señala.

Si bien explica que se trata de disciplina y constancia también llega a tener sus días malos pues por ejemplo cuando está trabajando se le complica cuidarse.

"Cuando estoy en ritmo de grabaciones muy demandantes me queda poco tiempo para el ejercicio pero sinceramente para mí es un cable a tierra, no lo veo como una obligación o sacrificio, me relaja, estimula, me da energía".

"Si eres una persona sedentaria, como todo te cuesta, pero una vez que entras en ese ritmo no solamente tu cuerpo te lo agradece, no solamente los músculos comienzan a agradecerte sino todo tu ser; tu manera de pensar y actuar es mucho mejor. Al sentirte y verte bien todo funciona mejor", comenta.

Rulli ha destacado en la televisión mexicana en telenovelas como "Rubí", junto a Bárbara Mori y "Teresa" que protagonizó su actual pareja en 2010.

Es tal el compromiso del actor por llevar una buena vida que incluso se convirtió en empresario pues tiene su línea de proteína, para compartir lo que le ha funcionado con su público.

"Vengo de una familia emprendedora, mi padre ha sido un ejemplo de vida en ese sentido y lo llevo en la sangre. Me gusta retarme a mí mismo y creo que el secreto es compartir lo que uno es", dice.