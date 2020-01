Sebastián Ferrat pudo haber muerto tras consumir carne en mal estado durante el rodaje de la serie

View this post on Instagram

El actor Sebastián Ferrat se intoxicó por comer carne de cerdo contaminada servida por la producción del Señor de los Cielos y Anathan Briss desenmascara otro fraude de Joaquín Muñoz, esta vez, pide dinero para ayudar a Juan Gabriel #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #ponchodenigris https://www.facebook.com/sebastian.ferrat https://www.facebook.com/JuanGabrielPorLosSiglos/