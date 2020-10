¡SE FUE CON TODO!: Niurka sufre caída en televisión

La mujer escandalo daba una entrevista cuando cayó al suelo

TIJUANA.- La cubana, Niurka Marcos estaba en plena entrevista en el programa televisivo de "Hoy" cuando sufrió una caída, la escena quedó grabada y difundida, pues la propia actriz pidió que le pasaran el video.

A pesar de ser una mujer muy explosiva y famosa por sus hilarantes confesiones, la cubana se tomo con humor su caída.

"Me dijeron que tenía tres patas que tuviera cuidado y yo de necia me senté en la pu.. silla, ahora bien concentrada voy a controlar la silla porque a mí nadie me reta ca..., ahora la silla tiene que aguantar el cu... mío", dijo la vedette al ser levantada del suelo.