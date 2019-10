Se difunden audios de Sherlyn donde habla de sus ex novios

Habla sobre Paco Zea y José Luis de Río Roma

Tijuana.- La actriz mexicana Sherlyn, se ha encontrado bajo el ojo de la farándula luego de que violaran su privacidad al difundir unos audios de whatsapp, donde habla de sus relaciones que tuvo con Paco Zea y José Luis de Río Roma. Se escucha en los audios sobre los juguetes sexuales y condones que encontró en la maleta de su entonces novio, José Luis de; así como las fotografías pornográficas de Zea.

En entrevista con la revista Quien, Sherlyn aseguró que la información esta manipulada y que fue una violación a su privacidad, haciendo responsable a los medios de comunicación.



"Me queda aclarar que la información está totalmente manipulada, son temas muy viejos. Estoy en otra etapa de mi vida, trabajando y viajando mucho, no me atoro en temas que no son importantes para mí, no entiendo cuál es la finalidad de exhibir ese tipo de conversaciones porque es una clara violación a mi intimidad. No puede ser normal que la gente invada la vida privada de las personas sólo para vender unas cuantas revistas", mencionó la actriz 34 años de edad.



Sin embargo, la actriz mexicana destaca su madurez y compromiso social, ya que también recalcó que en México están ocurriendo situaciones más importantes.



"En México, están pasando cosas que son realmente importantes y de las que sí merece la pena hablar, no nimiedades como las que publica la revista (TVNotas)", destacó Sherlyn.