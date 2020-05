Roger Waters estrenará en junio la película documental "Us + Them"

La cinta, de 135 minutos de duración, estará disponible en formato digital en junio a través de Prime Video, Google Play, Rakuten y Apple TV

CIUDAD DE MÉXICO.- "Roger Waters: Us + Them", la película documental que recoge la aclamada gira que el fundador de Pink Floyd realizó entre 2017 y 2018, llegará próximamente a los hogares de los amantes del cine y la música de la mano de Sony Pictures Home Entertainment.

La cinta, de 135 minutos de duración, estará disponible en formato digital en junio a través de Prime Video, Google Play, Rakuten y Apple TV. Desde el 16 se podrá adquirir en digital.

"US + THEM" ha sido codirigida por el propio Roger Waters, miembro fundador, letrista, compositor y alma creativa de Pink Floyd.

El documental presenta la música del artista de una forma impactante, poniendo de relieve los mensajes de derechos humanos, libertad y amor de sus composiciones.

El largometraje recoge la gira mundial homónima que entre 2017 y 2018 colgó el cartel de "no hay entradas" en todas las ciudades por las que pasó. Con un total de 156 conciertos y más de 2.3 millones de espectadores en directo, la gira sirvió como sentido homenaje a canciones clásicas de los discos "The Dark Side of the Moon", "The Wall", "Animals" o "Wish You Were Here", y también incluyó canciones del álbum más reciente de Roger Waters, "Is This The Life We Really Want?".

Los fans de no solo disfrutarán del documental completo, sino tendrán acceso a dos canciones extra en directo ("Comfortably Numb" y "Smell the Roses"), así como a un corto documental adicional, "A Fleeting Glimpse", que muestra los mejores momentos tras bambalinas de esta memorable gira.

En este viaje cargado de reflexión y emociones, Waters demuestra de forma contundente que es un activista musical y uno de los comentaristas políticos más apasionados.

El artista ha dedicado su vida a luchar contra aquellos que pretenden controlar nuestras vidas y desolar el planeta. Así, "Welcome to the Machine" y "Another Brick in the Wall Part II" son un crudo recordatorio de las desoladoras advertencias que Roger Waters lanzó décadas atrás acerca de la alienación, la avaricia, el sufrimiento, la destrucción o la pérdida.