Roger Waters anuncia concierto en el Palacio de los Deportes

Roger Waters se presentó en el Domo de Cobre en el 2018 con la gira titulada

CIUDAD DE MÉXICO.- Al parecer Roger Waters ya le agarró cariño a la Ciudad de México y es que hoy martes anunció en sus redes sociales que regresa al país para presentar su gira "This is not a drill".

Uno de los creativos más importantes de Pink Floyd está de regreso y será el Palacio de los Deportes que abra sus puertas para recibirlo el próximo 7 de octubre, tras sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

El próximo 10 de febrero desde las 11:00 horas se dará inicio a la preventa de boletos, los cuales tendrán un costo desde los $780 hasta los 2 mil 280 pesos. Obviamente más el cargo que siempre realizan por la impresión de los pases.

Roger Waters se presentó en el Domo de Cobre en el 2018 con la gira titulada "Us + Them" en donde presentó muchos de los éxitos que él creó con la banda inglesa de rock progresivo y que se encuentran dentro de discos como "The Wall" "The Dark Side of The Moon", entre otros.