Rodrigo Guirao sube la temperatura en Rubí

El actor argentino entró por la puerta grande a la pantalla mexicana y revela lo que significó darte vida a 'Héctor Ferrer' en la nueva teleserie de Televisa.

Ciudad de México - 6 de julio de 2020 - Es el nuevo rostro de México. La carta bajo la manga que tenía Televisa para conquistar la audiencia en la nueva adaptación de Rubí, y vaya que les ha funcionado el actor argentino Rodrigo Guirao que interpreta 'Héctor Ferrer' co-protagonista en la nueva versión de la historia creada originalmente por Yolanda Vargas Duché.

En una entrevista, Guirao describió a Héctor tal y como el público lo recuerda de proyectos anteriores: un arquitecto con una gran posición pero que lleva dentro un odio que emergerá cuando la bella protagonista, interpretada por Camila Sodi, entre en su vida.

"Rubí me encanta por que era la novela favorita de mi abuela y mi mamá. Estoy muy contento y agradecido de México por esta oportunidad que me dan para trabajar en tierras aztecas. Es un proyecto que me divirtió mucho. Y después de estar numero uno en Estados Unidos por Univision había cierta expectativa con lo que podía ocurrir en México. Nos dio mucha alegría saber que la serie esta gustando tanto en un público tan importante y obteniendo altos indices de audiencia, colocando Rubí en la favorita".

"Héctor es un gran personaje y un gran desafío. Hace mucho tiempo un personaje no me tenía tan concentrado, con toda mi energía puesta en él. Pero como siempre digo, lo más importante es la historia. Y no se imaginan lo que es esta nueva versión", sentenció Rodrigo que acapara la sintonía por el canal de Las Estrellas.

Suspiros y halagos ha despertado este actor que debuta en la pantalla mexicana con un personaje complejo, pero tan enriquecedor que le sirve de trampolín para demostrar sus cualidades histrionicas más allá de las físicas.

Ferrer, que fue encarnado por el también argentino Sebastián Rulli en la telenovela de 2004, es para Guirao un hombre que, además del egocentrismo y el fuerte temperamento que posee, está marcado por traumas de su pasado.

"Desde el universo de 'Héctor', una mujer es prácticamente como un objeto para tener a un lado, tiene como un odio, pero las necesita. Necesita una mujer", dijo el intérprete de 40 años.

"Rubí es la mujer que le hace acordarse de su madre y esta mujer le hace sentir el peligro, la inseguridad a flor de piel, los celos. Para una persona así con una adicción a este tipo de relaciones tóxicas, Maribel no sería perfecta para tener esta vida de sufrimiento y relaciones tóxicas como lo va a ser Rubí", contó.

Destacó que pese a las malas acciones que cometerá este hombre, no se lo puede calificar como "un psicópata" pues sí alberga emociones.

Asimismo, el histrión de otras importantes producciones de Telemundo como 'Señora Acero' y argentinas como 'Atracción x4', 'Rebelde Way' y 'Patito fea' firmó haber disfrutado enormemente traer a la vida a "Héctor", a pesar de que admitió durante su conversación al medio que no fue nada fácil rodar la serie debido a la intensidad de sus apariciones.

Por último, aseguró que los espectadores no se aburrirán reviviendo esta historia porque no hay ni una escena superflua en los más de 20 capítulos que el proyecto ofrece.

"Siempre tienes algo para trabajar porque tienes miles de colores, desde la violencia física, la violencia psicológica, el arrepentimiento, la culpa, los celos, trabajar la paranoia, la amistad, es como un abanico", precisó el actor que está profundamente agradecido con Carlos Bardasano y la producción por la oportunidad y confianza que le dieron para meterse en la piel del emblemático rol.

Para su preparación antes de caracterizar a Héctor, Rodrigo Guirao se reunió a mediados del año pasado con su connacional Sebastián Rulli con quien conversó sobre el intrincado papel que él interpretó primero hace más de 15 años. A través de su cuenta en Instagram, la celebridad compartió una imagen junto al protagonista de 'Teresa' para agradecerle por los consejos que le dio para brillar y acertar con su personificación en la pantalla chica. "Un placer enorme conocer a Sebastián Rulli. Gracias por la charla y los consejos. Me toca interpretar el personaje que él interpretó el año 2004/2005 con Rubí. Voy a dar lo mejor de mí, es una gran oportunidad de la cual me siento profundamente agradecido", escribió Rodrigo, quien además comparte un impresionante parecido físico con Rulli.

Guirao nació en Vicente López, Argentina. A los once años perdió a su padre y a partir de ese momento su crianza estuvo a cargo de su madre. Tiene dos hermanos, Gonzalo y Ramiro. Antes de volcarse por completo a la actuación, desempeñó diversos trabajos como electricista de un negocio de videojuegos, cadete, mesero y finalmente en publicidad como modelo.

Rodrigo Guirao, Camila Sodi, José Ron, Kimberly Dos Ramos, Alejandra Espinoza y Henry Zakka son algunos de los actores que cautivarán a los televidentes en Rubí, novela que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.