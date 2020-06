Roberto Romano sobre su postura ante los hechos que se le señalan.

Hola, soy Roberto Romano me dirijo con todo respeto, principalmente a las queridas mujere que son la base esencial de nuestra sociedad, de la familia y de mi vida, al pùblico en general, a mis seguidores en las redes sociales, a mis amigos, a mi familia, a mi casa Televisa y a los medios de comunicación.

En días recientes he sido objeto de acusaciones principalmente en redes sociales, sobre hechos que en todo momento y como lo reitero aquí, niego rotundamente que yo haya generado, escrito o cometido. Hechos que sin conocerme, han compartido en distintos medios, varias personas a las que tampoco conozco, pero que al compartirlos han provocado agresiones hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi trabajo, y hacia mi representante, quien es mujer, y a la que han agredido también en sus redes de manera privada y mencionandola públicamente, generando amenazas incluso de daño físico.

Hago este comunicado como derecho de rèplica ante la indefensiòn que me dejan por convertir la acusación de una persona en algo masivo y que se ha salido de control.

Hablo en este momento por recomendación de mis abogados, en razón de los hechos y ante el desconcierto que me han causado dichas acusaciones y ataques que ignoro cómo los generaron.

Yo en todo momento, tanto en mi trabajo, como en mi vida privada, me he conducido debidamente y de manera profesional, y como todos ustedes, estoy en contra de la violencia de género, y de cualquier tipo de violencia, injusticia o discriminación hacia cualquier persona de cualquier edad, preferencia de género o religiosa.

Ante tales acusaciones y amenazas como la difamación de mi persona en estas redes, me he reunido ya con mis abogados para tomar las medidas necesarias y con los derechos que me corresponden, por lo que pondré en su oportunidad las pruebas correspondientes para acreditar cada uno de los puntos manifestados en el presente comunicado.

Ofrezco una enorme, profunda y sincera disculpa a todos los que se han visto afectados, ofendidos y agredidos por estos hechos de los que se me pretende inculpar, por la manera en que los han involucrado o afectado; principalmente a las mujeres de cualquier movimiento o causas, a las que han provocado e incitado a través de estos hechos, pretendiendo engañarlas y lastimarlas en mi nombre.

A todos y de corazón, les pido amablemente, apelando al beneficio de la duda, así como a la bondad y la no intención de nadie de perjudicar a otro, tener mesura,comprensión y empatía en ambos sentidos, para que se sigan los procesos debidos para resolver esto de lo que reitero no soy responsable, y de lo que a partir de este comunicado, no volveré a hablar del tema de manera pública, hasta el momento oportuno que los procesos debidos que harán mis abogados, me lo permitan para hacerles saber a todos el resultado de dichos procesos.

A mi novia, a mi abuelita... y a mi madre, sepan que son el pilar de mi vida y la pieza fundamental de los valores que me he construído, las amo y resolveré esto como el hombre que en mí han forjado.

Gracias por escucharme. Roberto Romano.