Ringo Starr y su banda alistan concierto en el Auditorio Nacional

El mítico exbaterista de The Beatles pisará tierras aztecas con motivo de la gira de su nuevo material discográfico "What's My Name"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ringo Starr y su grupo All Starr Band se presentarán en el Auditorio Nacional el próximo martes 20 de octubre del 2020.

El mítico exbaterista de The Beatles pisará tierras aztecas con motivo de la gira de su nuevo material discográfico "What's My Name", el cual salió en octubre del 2019.

Los músicos que acompañarán a Ringo serán Steve Luckather, Colin Hay, Gregg Rolie, Warren Ham, Gregg Bissonette y Hamish Stuart.

La preventa para asistir al concierto del originario de Liverpool será el 2 y 3 de marzo, mientras que la venta para el público estará disponible a partir del día 4: los precios van desde los 480 hasta los 3,580 pesos.





La última vez que Ringo Starr dio un show en México fue en marzo del 2015. Al igual que este año, el recinto fue el Auditorio Nacional e interpretó temas como "It Don't Come Easy", "Yellow Submarine" y "With a Little Help From My Friends".

Ringo Starr es uno de los artistas más importantes en la historia del rock. Su camino hacia la fama inició en 1962 cuando entró a The Beatles para reemplazar a Pete Best, quien había sido despedido debido a que no cumplía con las expectativas de George Martin, productor de la banda inglesa.

Participó en todos los álbumes de estudio de The Beatles y fue el vocalista de himnos del grupo como "Yellow Submarine", "With a Little Help From My Friends" y "Octopu's Garden".

Como solista, Ringo lanzó un total de 10 álbumes de estudio, mientras que con su banda Ringo Starr and His All-Starr Band lleva un total de 20 discos y "What's My Name" es el último que fue publicado y salió a la venta en octubre del 2019.

También ha colaborado con sus ex compañeros de The Beatles. Participó como baterista en el álbum debut de John Lennon "John Lenon/Plastic Ono Band". Mientras que con Paul McCartney tocó en el tema "Take It Away", del disco "Tug of War" de 1982 y en los materiales "Pipes of Piece" (1983) y "Flaming Pie" (1997).

Las colaboraciones con George Harrison fueron más extensas. Con el guitarrista tuvo una participación notable en los discos "Wonderwall Music", "All Things Must Pass", "Living in the Material World", "Dark Horse", "Somewhere in England" y "Cloud Nine". También realizó trabajos con artistas legendarios como B.B King, Keith Moon, Bob Dylan y Tom Petty.