Ricky Martin lanza tema e inspirador video "Tiburones"

El galardonado artista internacionalinicia esta nueva década con el estreno mundial de su nuevo sencillo y videoen todas las plataformas digitales. (Para ver un adelanto del video, haz clic AQUÍ es una hermosa balada con un claro mensaje de amor, unión y sobre todo aceptación. Compuesta por Pablo Preciado y Oscar Hernández bajo la producción de Julio Reyes Copello, la letra y melodía conectan profundamente por la interpretación del artista con ese inconfundible sello vocal que lo mantiene como una de las estrellas más importantes del ámbito musical.Para el vídeo de, Ricky Martin trabajó con el director puertorriqueño Kacho López, quien ilustró la mirada social a las enormes vicisitudes que se viven hoy en día en el mundo derivadas de la separación, el odio y la incomprensión que tanto afectan al ser humano. Filmado el pasado mes de diciembre en su natal Puerto Rico, el cortometraje representa un aliento de vida cuando cada vez es más necesaria la unión para ser más fuertes.es un tema con la que mucha gente se va a identificar. Lo que he querido hacer con el video es lograr una historia más universal y por eso quise hacerlo en Puerto Rico. Tanto la canción como el video representan todas las miradas, todas las caras, como cuando nos unimos como pueblo." expresósobre el tema.formará parte del esperado álbum de estudio de, quien planea lanzarlo este año. La fecha exacta será anunciada próximamente.Mientras tanto, el ganador de múltiples GRAMMY® y Latin GRAMMY® se encuentra ultimando los detalles de lo que será su nueva gira mundial,, la cual dará inicio el viernes, 7 de febrero, con tres funciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Seguido continuará con conciertos en el Festival de Viña del Mar en Chile, Argentina, Uruguay y México. (Fechas más adelante)ofrecerá lo mejor de su repertorio, combinando sus grandes éxitos con algunos de los temas que formarán parte de su nuevo álbum, incluyendo "Cántalo" y "Tiburones". El show contará con un montaje de la más alta tecnología, con modernos patrones de iluminación y elementos escenográficos, dirigido por Jaime King, quien lideró su residencia en Las Vegas, "All In" (2017) y dirigió las giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).