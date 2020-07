Rick and Morty lanza adelanto de la quinta temporada

Además, se reveló el verdadero némesis de Rick

Tijuana, 28 de Julio.- El 24 de Julio dió lugar a "How They Do It:Rick and Morty" durante la emisión virtual de Adult Swim Con; el panel contó con el co-creador de la serie Dan Harmon junto a los actores de voz Chris Parnell, Sarah Chalke y Spencer Grammer.

Los temas que se abordaron dentro del panel fueron:

Evento en vivo de comentarios extra exclusivos de preguntas y respuestas.

Episodios clásicos de Rick and Morty

Escucha los ingredientes secretos y complejidades que se utilizaron para construir el show más complejo en el multiverso









El panel se centró mayormente en los detalles detrás de escena de varios episodios de la temporada pasada, teniendo en cuenta algunos detalles de la quinta temporada, incluido este nuevo adelanto.









"Mr. Nimbus, el enemigo eterno de Rick, aparece de una concha mágica gigante como una especie de imitación de Aquaman. Incluso Rick se refiere al Mr. Nimbus como su <<némesis>>. Ya para que Rick diga que es su némesis, es que algo han de traer ellos dos. Sin saberlo, de cualquier manera algo nos dice que Morty no llegará a su cita con Jessica para ver un película".

El co-creador Dan Harmon, mencionó que junto con el equipo de trabajo están por finalizar la quinta temporada de la serie que se transmite por Adult Swim y posteriormente entra al catálogo de Netflix. Además de asegurar que tiene casi terminados los guiones de la sexta temporada.

Información obtenida de Adult Swim.