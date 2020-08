Primer vistazo a 'The Devil All the Time' protagonizada por Robert Pattinson y Tom Holland

Una nueva película de Netflix con más grandes actores incluidos

Agosto comienza con buenas noticias en el ámbito cinematográfico, el día de hoy han sido reveladas las primeras imágenes de la nueva película de Netflix, The Devil All the Time con un gran elenco.

Jason Clarke, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Robert Pattinson, y Tom Holland, que dará vida a Arvin Russell, el personaje protagonista.

El portal de entretenimiento Entertainment Weekly compartió la exclusiva y tan solo las imágenes resultan ser lo suficiente para querer que el largometraje llegue cuanto antes a la plataforma.

De acuerdo al director de la cinta, Antonio Campos la historia "Es una historia coral ambientada entre el final de la II Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes".

'The Devil All the Time' se estrenará en Netflix el próximo 16 de septiembre, y cada vez tiene mejor pinta.