Por si querías saberlo| La hija de Niurka presume cuerpo luego de bajar 11 kg

Romina Marcos le falta bajar 6 kilos más para llegar a su peso ideal, pero por el momento se siente mejor que nunca

Tijuana.- Tal vez cuando leíste el título de nota pensaste "¿Y a mi qué me importa?", puede que sea poco o muy relevante para ti, pero hay que reconocer que pocas personas logran llegar a su peso ideal y bajar tantos kilos, eso solo se logra con una dieta estricta y mucho ejercicio pero sobre todo con disciplina y fuerza de voluntad. Recordemos que nuestro bello país que cuenta con una exquisita gastronomía, ocupa el 1er lugar en obesidad a nivel mundial.

Romina Marcos, hija de la famosa cubana Niurka, puede ser para ti una inspiración de que "Si se puede", bajarle a la comida con altos carbohidratos, ya que recientemente compartió a través de su cuenta de Instagram una foto donde se puede ver más delgada. Romina confesó que bajo 11 kilos y que aún le falta para llegar a su peso correcto.

"Estoy en un lugar que se llama VIME, te dan nutriólogo, psicólogo y fisioterapeuta. Me cambió la vida. Nunca había bajado tanto. Ya bajé 11 kilos, todavía me faltan seis. Yo siempre he estado muy segura de mi misma, inclusive con los 17 kilos que tenía. Me he dado cuenta del cambio, sobre todo por salud", declaró la joven actriz.

Ahora su siguiente paso es quitarse lo implantes de senos que se colocó hace años ya que de acuerdo a su cuerpo ya no se ven estéticos y sufre de dolor de espalda.

Bajar de peso no solo conlleva a "verte de bien" sino a sentirte bien de salud.