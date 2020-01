Por cantar en la calle, autoridades confiscan instrumentos de Flor Amargo

La cantante relató lo sucedido a través de su cuenta oficial de Facebook; Convocó a todos los artistas urbanos

Tijuana.- Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida con su nombre artístico "Flor Amargo", es una cantante, compositora y multiinstrumentista mexicana, demostrando su talento, cantando y tocando en metros del país, llamándose así misma como un artista urbano. Ha realizado presentaciones no solo en la calle sino en escenarios, recientemente estuvo en Tijuana en el CECUT. También la hemos visto viajar a otros países portando con orgullo sus raíces y cantando en español.

A pesar de esto, no es exenta de lo que comúnmente le sucede a los artistas urbanos; que las autoridades no les permitan compartir su arte en la calle si no tiene un permiso. Sabemos que esta bella profesión carece de trabajo o que sean bien remunerados. Por lo que, optan por cantar, pintar, bailar en las calles y obtener una moneda por parte del público.

Ayer, Flor Amargo vivió un triste momento en la ciudad de Guadalajara, decidió tocar algunas de sus canciones llevando algunos de sus instrumentos como su teclado y amplificadores.

Colocándose frente a la catedral de dicha ciudad, un punto turístico, decidió platicar con las personas que la estuvieron escuchando, llegaron las autoridades y policías del Ayuntamiento de Guadalajara, y confiscaron sus instrumentos de música, por haber realizado un evento sin un permiso.

"La ciudad es del pueblo y queremos que cante"

Ante esto, los asistentes se indignaron y comenzaron a defender a Flor Amargo, aunque sin éxito alguno. No es la primera vez, que vemos en el país como el gobierno despoja de sus pertenencias a los artistas callejeros, artesanos y vendedores ambulantes.

"Si no nos van a proteger, si no nos van a dar seguridad, al menos que nos abran un camino para el arte porque no saben que un artista urbano a veces salva vidas"

Más tarde, la cantante, realizó una transmisión en vivo para convocar a los artistas urbanos y también para platicar sobre la situación en la que encuentran las personas que hacen arte, agradeció a las personas que defendieron su trabajo y a pesar de lo sucedido continuará llevando con orgullo el estandarte de ser una artista urbana proveniente de México.

Ante la presión en redes sociales sobre lo sucedido, la cuenta de oficial de Twitter del Gobierno de Guadalajara, emitió una postura en la que se deslinda de haber actuado en contra de los artistas urbanos; solo que no contaba con dicho permiso.

Con relación a la denuncia difundida en redes sociales por la artista urbana Flor Amargo, precisamos que el resguardo de sus instrumentos musicales se deriva de la falta del permiso para la realización de un evento en la vía pública. El equipo está a disposición de la cantante. — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) January 11, 2020