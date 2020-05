Piñatería lanza piñata de Las Lavanderas por escándalo de Karla Panini

El lugar recibe aparentemente llamada por parte de Karla Panini

Nuevamente la piñatería Ramirez quien se dio a conocer luego de hacer piñatas tan pintorescas y chuzcas como la del Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en esta ocación sacó a la venta piñatas de los personajes cómicos de Telehit como "Las Lavanderas" y "El Perro Guarumo".

Días atrás Karla Panini había protagonizado un escándalo por infidelidad con Américo Garza, el resultado de estros productos dio lugar a una aparente llamada vía Whatsapp

"La verdad es que no tenemos ningún problema con eso, te digo ustedes a lo mejor los llamó alguien como a nosotros también nos molestan a cada rato, entonces la verdad no tenemos ningún problema, pero si vimos que había salido le hablaron a mi esposo no sé que reportero y entonces le dije pues háblale a los chavos...", dijo Karla Panini.