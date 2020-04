Pedro Infante se quedará esperando a su fiesta

"En el panteón me dijeron que a la gente no la iban a dejar entrar, que enviara un comunicado pidiendo que no fueran"

CIUDAD DE MÉXICO. - En vida, Pedro Infante fue una celebridad muy querida entre el pueblo. Por eso, cuando murió en un accidente el 15 de abril de 1957, la gente se congregó en torno a su última morada; se reunieron alrededor de 100 mil personas y, desde entonces, año con año, muchos no han faltado a la cita para llevarle flores, cantarle y decirle que lo siguen amando, pero este 2020 no será así.

"En el panteón me dijeron que a la gente no la iban a dejar entrar, que enviara un comunicado pidiendo que no fueran. Si detuvieron el viacrucis que tiene 177 años realizándose en Iztapalapa, mucho más nosotros que recibimos casi a 5 mil personas en el Panteón Jardín. Vienen de Guatemala, de Costa Rica, de España, Colombia, de todos lados, pero las cosas se comenzaron a complicar", declaró Lupita Infante, hija del ídolo, quien recibió esta noticia mes y medio atrás, por lo cual decidió cancelar la conmemoración.

Explicó que en los 63 años que lleva ausente Pedro Infante jamás se había suspendido esta celebración, pasara lo que pasara, porque siempre había forma de solucionarlo así tuvieran que desembolsar dinero, pero el Covid-19 es otra cosa.

"Tengo que someterme ahorita a las cosas, hay que obedecer y cuando veamos una luz que diga: adelante, entonces sí tomar decisiones, con esto quiero decirle a la gente que vamos a salir adelante y tendremos Pedro Infante para rato".

Pero Lupita comenta que hay fans que tienen la intención de ir este miércoles al panteón, pese a que ella les ha dicho que no, por la cuarentena que todos viven actualmente. "Hay una señora a la que le decimos la abuela Toñita, que siempre está con dos muñecos de mi papá: un Pepe el Toro y un vagabundo, y siempre está en la tumba. Ella me dijo: 'no me importa, yo voy porque voy, habla al panteón y diles que me dejen entrar', algo que no hice".

Pero esta situación es algo que a ella le ha afectado mucho, porque al igual que a los seguidores, esta fecha tiene mucho significado para ella.

"Estoy muy deprimida, porque yo trabajo y me preparo todo el año para este día, hasta físicamente para aguantar de 9 de la mañana a 9 de la noche, porque me salgo por todos los pasillos, me siento un rato con unos (fans) y luego con otros, nos abrazamos...", comenta Lupita.

Infante tiene 24 años organizando el evento y corriendo con todos los gastos, porque durante un tiempo recibió apoyo del ahora Gobierno de la Ciudad de México, pero desde hace 10 esa ayuda se retiró. "Lo hago con mucho gusto porque es para mi papá, recuerdo que alguna vez llegué a vender mi coche para poder hacer el evento, porque sí me gastaba entre 60 y 70 mil pesos hasta hace un año".

Sobre la posibilidad de retomar el festejo en otra fecha, Lupita Infante dice que ha considerado el Día del Padre (21 de junio) o el cumpleaños de su papá (18 de noviembre). Lupita asegura que por lo regular participan alrededor de 70 artistas, hay ocho horas de mariachi y el Escuadrón de Motociclistas de Tránsito no puede faltar. "Es una verbena que ha institucionalizado el pueblo y brindarles las condiciones adecuadas es mi forma de darle gracias al mundo por lo que quieren a Pedro Infante". También los museos en honor al Ídolo de Guamúchil han sufrido la contingencia, porque han tenido que cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. Actualmente, hay cinco museos de Pedro Infante: el de Cuajimalpa, el de Mazatlán en la casa donde el actor nació, el de Guamúchil, el de Isla Arena, Campeche y el itinerante, que Lupita mueve por todo el país.