Paulina Rubio cantará en Viejas Casino

“La Chica Dorada” viene con fuerza para conquistar al público de ambas californias el viernes 13 de septiembre, con “Deseo Tour 2019"

TIJUANA.- Paulina Rubio regresa a los escenarios y el público de ambas californias será testigo de este suceso en el que la cantante promete ser “Suave y sutil” por momentos y una guerrera empoderada en otros. La cita será el viernes 13 de septiembre en The Park de Viejas Casino & Resort.

Esta presentación se realizará en el marco de su gira “Deseo Tour 2019”, con la que “La chica dorada” quiere reconquistar a su público, y forma parte de una serie de conciertos que llegarán a otras ciudades. El 14 se septiembre se presentará en Phoenix, Arizona; y el 16 en Los Ángeles.

El siguiente estado será Texas, con paradas en Houston el 19 de septiembre; McAllen, el 21 de septiembre; y San Antonio, el 22 de septiembre; para después poner rumbo al norte, donde tiene previstas actuaciones en Chicago, el 25 de septiembre; en Brooklyn, Nueva York, el 27 de septiembre, y finalmente en Washington DC, el 29 de septiembre.

En esta gira Paulina promociona su reciente disco “Deseo”, del que se han desprendido éxitos como “Desire (Me tienes loquita)”, “Ya no me engañas”, “Si te vas” y “Mi nuevo vicio”

Además de las novedades musicales, el público disfrutara de éxitos como “Mío”, “Amor de mujer”, “Enamorada”, “Lo haré por ti”, “Y yo sigo aquí”, “Ni una sola palabra”, “Te quise tanto”, “Algo tienes”, “El último adiós”, “Yo no soy esa mujer”, “Causa y efecto”, entre otros.

Será una fiesta, para recordar el camino recorrido de esta intérprete, quien desde pequeña se ha ganado los corazones de miles de seguidores, gracias a su intervención en Timbiriche y durante su etapa como solista.

Los boletos para el concierto ya están a la venta Los boletos están disponibles en AXS.com o en la tienda de regalos de Viejas. También se pueden conseguir al marcar a AXS al teléfono 1(888) 929-7849.

Las puertas abren a las 6:30 p.m. y el concierto inicia a las 7:30 p.m. Todos los asistentes deben tener 21 años o más. Para más información visite www.viejas.com.

Una trayectoria Dorada

Pocas estrellas del pop latino han brillado con el fulgor, y durante tanto tiempo, como Paulina Rubio. La cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana lleva más de tres décadas conquistando al público.

Inició su carrera en solitario en 1992 con un álbum cuyo título, “La chica dorada”, se convirtió en sobrenombre profesional y le abrió las puertas del mercado discográfico estadounidense.

Ha lanzado discos como “Mi tiempo es oro”, “24 kilates”, “Planeta Paulina”, “Paulina” que en 2000 le dio la internacionalización, “Border Girl”, “Pau Latina”, “Ananda”, “Grand City Pop”, “Brava!”, y “Deseo”.

Adicionalmente, Paulina participó como Coach de “La Voz” España y es Coach de “La Voz Sénior” que se transmite actualmente en vivo en España.