Paquita hospitalizada y ni idea de su nieta

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11.- La cantante Paquita la del Barrio no se encuentra delicada de salud, se encuentra estable y sólo está internada en el hospital para su observación, así lo afirmó su representante Francisco Torres.



En conferencia de prensa, el representante de la cantante negó que la intérprete de "Rata de dos patas" se esté debatiendo entre la vida y la muerte, pero sí se le detectó una trombosis pulmonar.



"Esto fue porque hemos tenido una gira bastante extensa entre México y Estados Unidos, luego los foros son muy fríos, entonces ese mal pulmonar fue afectando hasta que reventó, ya los pulmones estaban contraídos completamente.



"Existe el término de trombosis pulmonar y cualquiera que escucha eso se imagina lo peor, pero esta es una trombosis no agresiva, no grave, lo que nos recomendaron los doctores en ese momento es tenerla monitorearla las 24 horas y por eso la pasamos a terapia intensiva".

Torres explicó que al llegar al hospital y al darse cuenta que se trataba de Paquita, se le dio un excelente trato y decidieron hacerle estudios de "pies a cabeza", y aunque pudieron darla de alta, decidieron no escatimar y prefirieron pasarla a terapia intensiva para tenerla en observación las 24 horas del día.



Francisco Torres también comentó que Paquita no sabe aún lo que sucedió con su nieta. De acuerdo a información de El Gráfico, Keili Ariatne se lanzó de un auto del servicio Uber cuando presuntamente el chofer quería secuestrarla en la calle Lago Zurich y Río San Joaquín colonia Granada, pero todo resultó falso; la nieta estaba drogada.



"Nosotros hemos estamos pendientes de Paquita, todos tenemos familiares que sufren situaciones... Y les digo y les pido y les suplico, que si a Paquita la dan de alta, por lo menos seamos personas, y que no se toque ese tema, ella no lo sabe".