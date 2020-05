Ofrecerá el Cecut concierto de Javier Bátiz en línea

La transmisión tendrá lugar a través de redes sociales este domingo 19 de mayo como parte del programa Contigo en la Distancia.

En el marco de la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el legendario músico tijuanense, Javier Bátiz, ofrecerá un concierto que el Centro Cultural Tijuana transmitirá a través de su cuenta en Facebook: cecut.mx El concierto de Bátiz se ha programado para este domingo 19 de mayo a las 19:00 horas como parte de la programación diseñada para disfrutar en casa durante la Jornada Nacional de Sana Distancia.La transmisión tendrá lugar en momentos en que el arte y la cultura resultan fundamentales para apuntalar las acciones de permanecer fuera del espacio público, para lo cual la Secretaría de Cultura ha agrupado la oferta virtual de todas sus dependencias, a la que se puede acceder de manera gratuita en la plataforma www.contigoenladistancia. cultura.gob.mx Apodado "El Brujo", Javier Bátiz (Tijuana, B.C., 1944) es ampliamente reconocido por su papel como fundador del movimiento tijuanense de rock y precursor del rock and roll en México; fincó sus raíces musicales en el blues y el rhythm and blues para ofrecer luego una mezcla muy personal que conserva la estridencia del rock con la áspera cadencia grave del blues y el R&B.El legendario roquero comenzó a tocar la guitarra muy joven en bares de la avenida Revolución, considerada la cuna del rock tijuanense y punto de lanzamiento de varios grupos. Bátiz formó la banda Los TJS, que alternaba con los Tijuana Five, los Dugs Dugs, La Cruz y otras agrupaciones en los escenarios de la mítica avenida y que ahora forman parte de una historia musical que tuvo impacto en el resto del país y repercusiones en el extranjero.A lo largo de su dilatada trayectoria, Javier Bátiz ha ganado reconocimiento internacional por su estilo singular de tocar la guitarra, aproximando los límites del blues y el rock, y su influencia es admitida por roqueros mexicanos como Alex Lora, Guillermo Briseño y otros más.Destaca en ese terreno la evocación de Bátiz que hizo pública Carlos Santana, considerado uno de los mejores guitarristas de rock, quien expresó así su reconocimiento al músico tijuanense: "Nunca olvidaré el primer impacto que sentí con lade Javier Bátiz cuando él le pegó a la guitarra eléctrica".Al rememorar la época en que conoció a Bátiz, en la Tijuana de los años 60, Santana no escatimó elogios y recuerdos para el guitarrista: "Cuando vi a Javier con una melena así, lame pegó tan fuerte que dije ¡Dios mío! la guitarra eléctrica como la toca Javier te pega en el acorde. De él aprendí... él me abrió la puerta al mundo de la guitarra eléctrica...", reconoció el ganador de 10 premios Grammy.Este domingo, "El Brujo" Bátiz interpretará un concierto dedicado al público que ha atendido el llamado de quedarse en casa durante esta Jornada Nacional de Sana Distancia, para la cual la Secretaría de Cultura federal y elcuentan con diversos contenidos en línea que permiten conocer y disfrutar el patrimonio cultural y artístico desde casa.