"Nunca me voy a olvidar de ella" ; Lupillo Rivera sobre Belinda

El cantante habló sobre el video que publicó en redes en el que aparece en supuesto estado de ebriedad

Tijuana.- A un año del supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda, el cantante volvió a recordar el fugaz noviazgo que asegura tuvo cuando ambos eran coaches de La Voz México.

Lupillo Rivera recordó a Belinda para aclarar las versiones en torno a un video, donde aparece con actitudes comprometedoras provocadas por exceso del consumo de alcohol.

"Ese día no andábamos pasados de copas, la neta. Editaron el video, de la manera en que lo quisieron editar y lo subimos a las redes de esa manera, pero si lo subo entero pues se ve que estamos vacilando. Pero tampoco me queda decir que no andaba ebrio porque siempre ando cantando y pisteando", declaró en entrevista con el programa De primera mano.

Tras la publicación de este video se especuló que Lupillo estaba sufriendo por el desamor de Belinda.

"Nunca me voy a olvidar de Belinda, la verdad. Eso sí lo digo públicamente, nunca me voy a olvidar de ella y punto", aseguró.

Agregó que está muy bien en tema de amores y dejó entrever que ya tiene una nueva relación: "Estoy muy feliz de la vida, estoy muy contento. Hay dos o tres preocupaciones en la vida, porque uno tiene que preocuparse y uno tiene que seguir adelante, y recibir las cosas que vengan con toda la energía positiva que traemos", finalizó.