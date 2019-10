NOEL SCHAJRIS estrena el video de su nuevo single: "Lo mejor de mi"

Con una campaña internacional dividida en 4 partes, uno de los cantantes, músicos y compositores más importantes de la música en español

(Ciudad de México – Octubre 24, 2019) MV Talent y Altafonte Music Network presentan el nuevo video del sencillo de NOEL SCHAJRIS: "Lo Mejor De Mi" . Este tema musical inédito que se estrenó el pasado 18 de Noviembre y que suena en la radio por todo el continente, desde Argentina hasta los Estados Unidos, da paso al visual que lo ilustra con un video dirigido por el cineasta Kai Parlange ("Espacio Interior", "Dios Inc", "No one left behind", etc...) y protagonizado por la familia de Noel: Su esposa Gwendolyn, sus hijos Dennett, Emma y Dylan, su padre Sergio Schajris y su esposa, así como también sus suegros Coralia y Roberto Stephenson. Grabado durante 3 días en locaciones de California (USA), como el Mount Wilson en Altadena y Westward Beach en la Bahía de Santa Mónica, muestra a una familia multirracial y multicultural que reúne las nacionalidades Argentina, Panameña, Mexicana y Ucraniana, resultando en una

álbum de emociones que muestra el cariño de pareja, de padre y de hijo, con el profundo amor que Noel siente por su familia y a quienes muestra juntos por primera vez en un short film.

El estreno sucederá en 4 partes: primero el próximo 25 de Octubre se hará el estreno oficial en Primer Impacto por Univision, el 26 y 27 el estreno digital en exclusiva por Apple Music, después el 28 por Telehit para México y Latinoamérica, para finalmente el Martes 29 de Octubre estrenarse a nivel global por Youtube en el canal de Noel .

"En este video magistralmente dirigido por Kai Parlange, les muestro por primera vez lo más sagradoen mi vida: MI FAMILIA, quienes son lo mejor de mi. En la intimidad, muestro a Nahuel papá, esposo ehijo, con esto, les muestro mi alma y ese refugio al que accedo siempre por las puertas emocionales de mi corazón y mi espíritu...les abro la puerta a ese universo de amor y luz que me ha acompañado y que me acompañará a lo largo de toda mi existencia" - NoelSchajris

Schajris se encuentra en un año muy exitoso en el cual presentó un nuevo EP con 5 temas acompañado del pianista colombiano Jesús Molina titulado "Sesiones Acústicas" e inició en Septiembre su gira LO MEJOR DE MI TOUR en Perú , para continuar en Chile en el mes de Noviembre y seguir por Estados Unidos y México, extendiéndose hasta el 2020, además de preparar la salida de un EP navideño para principios de Diciembre de este año y de continuar simultáneamente con la gira internacional de Sin Bandera.

—————————————————————

Sobre Noel Schajris:

El cantante, compositor, pianista y ganador del Grammy Latino: Noel Schajris, ha vendido más de 25 millones de discos y 1 millón de entradas a sus shows y conciertos desde el lanzamiento de su primer álbum como solista hace 20 años. Con el legendario dueto Sin Bandera, logró un destacado éxito internacional gracias a que junto a Leonel García crearon algunas de las baladas románticas más importantes en la his- toria de la música en español. Sus videos musicales como solista rebasan los 700 millones de vistas y sus redes sociales reúnen a mas de 9.5 millones de seguidores de 15 países.

Ha grabado duetos con John Legend, Brian Mcknight, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández y el grupo Reik, por mencionar algunos.

En 2018 fue invitado a cantar a dueto en los conciertos de Camila Cabello en la Ciudad de México y de Maluma en Los Ángeles y Medellín. También apareció en la portada anual del especial de hombres de Cosmopolitan y en la portada del décimo aniversario de Esquire Latinoamérica.

En 2019 inicia "Lo Mejor de Mi Tour" con el que recorrerá todo Latinoamérica y Estados Unidos y se extenderá hasta 2020, además de lanzar nuevos sencillos y continuar la gira con Sin Bandera. El Sr Schajris es considerado uno de los artistas más destacados y celebrados en la música en español.