Noche de Reinas en el Palenque Tijuana

Edith Márquez y Paquita la del Barrio dieron inicio a la serie de conciertos en el redondel. Cada una, desde su propuesta, conquistó al público

TIJUANA.- Dos Reinas regresaron al Palenque Tijuana, y dieron muestra de ser las consentidas de este escenario: Edith Márquez y Paquita la del Barrio. Ambas se presentaron ante el público de la frontera, la noche del viernes durante la apertura de la Feria Tijuana 2019.

La primera en salir al escenario fue Edith Márquez, quien en esta ocasión presentó su espectáculo "Contigo Tour", en el que hace una retrospectiva por su carrera musical. Ataviada de rojo, y luciendo espectacular, la cantante abrió la noche con temas como "Desvísteme", "Por hablarle de ti" y "Dejémoslo así".

Tras saludar a su público, Edith continuó con una serie de éxitos como "No te preocupes por mí", "Fue mi error, ni fantasía", "Mírame", "Tú me obligaste", "Aunque sea en la otra vida", "Si me tenías", "Te quise olvidar" entre otros.

Como es su característica lució un cuerpo escultural, una abundante y larga cabellera, un perfecto maquillaje, que enmarcó sus facciones, de tal manera que conjugó su belleza con talento y profesionalismo.

Contigo, es el nombre de su más reciente producción que desde del primer día fue número uno en descargas en las plataformas digitales. "Aunque sea en otra vida" es el sencillo que le dio promoción y le posicionó en el mercado nacional, nuevamente. Con una amplia carrera, la ex timbiriche, demostró por qué a pesar del paso del tiempo es una de las consentidas del público

Ocho músicos en vivo, dos coristas, el mariachi y la gran voz de Edith Márquez endulzaron y alteraron las emociones del público presente.

Y llegó Paquita

Pasadas las 2:00 de la madrugada, del ya sábado, Paquita la del Barrio arribó el redondel para compartir sus historias de vida con el público de Tijuana. Con la personalidad que le caracteriza, la cantante derrochó sentimiento en el Palenque Tijuana.

Portando un vestido rojo con detalles plateados y luciendo cabello rubio Paquita vivió un derroche de historias con temas como "Invítame a pecar", "Rata de dos patas", "Me saludas a la tuya", "Maldita soledad", "Soltero maduro", "Taco placero", entre otros que provocaron recuerdos, desahogos, y una que otra lágrima.