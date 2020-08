No te contaron mal, Nodal es el embajador de Mega móvil

El ganador del Spotify Awards 2020, Christian Nodal, presentó una nueva versión de su conocida canción "No te contaron mal", ahora adaptando la letra a Mega móvil, la compañía de telefonía móvil de Megacable.

Nodal, que se estrena como embajador de la operadora de telefonía, comentó que ya

había escuchado de Mega móvil "cuando me buscaron y me presentaron la idea general, me latió y acepté".

"Me gusta lo que está haciendo la marca, llevar un servicio de calidad a un precio que todos pueden pagar", expresó uno de los cantautores más jóvenes en la historia de la música regional mexicana y con más reconocimientos.

El servicio de Mega móvil comenzó a operar en noviembre de 2019 para suscriptores de Megacable, convirtiéndose en la primera empresa en ofrecer cuádruple play en México: televisión por cable, internet de banda ancha, telefonía fija y telefonía móvil.

Cuenta con diferentes planes de prepago y pospago, y uno de los más atractivos es el que ofrece datos, llamadas y SMS ilimitados por 200 pesos al mes, paquete al que precisamente hace referencia el videoclip de Nodal.

Por sus planes con datos ilimitados, Mega móvil de Megacable tiene más de 65,000 suscriptores y destaca como una de la compañías con los precios más competitivos, disponible en ciudades como Guadalajara, León, Querétaro, Morelia, Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Tepic, Colima, Toluca, Veracruz, Xalapa, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, extendiendo su red celular a más ciudades con cobertura nacional, Estados Unidos y Canadá.