"No One Left Behind" con la actuación de Isabel Aerenlund y dirigida por Guillermo Arriaga

CDMX, mayo 2020. La película "No One Left Behind" del director Guillermo Arriaga que cuenta con la actuación de la actriz Isabel Aerenlund participa en la primera edición del Festival Digital We Are One A Global Film Festival y se transmitirá por la plataforma de YouTube. La proyección para esta cinta será el domingo 31 de mayo a las 10:45 am hora de México.

"No One Left Behind" escrita y dirigida por Guillermo Arriaga cuenta la historia de un grupo de soldados estadounidenses que viajan a México para una misión desconocida y se encuentran con un mundo sorprendente que cambia sus puntos de vista, esta cinta cuenta con las actuaciones de Isabel Aerenlund, Jorge A. Jimenez y Danny Huston.

We Are One A Global Film Festival es una iniciativa creada por el Festival de Cine de Tribeca y YouTube, su primera edición se llevará a cabo del 31 de mayo al 07 de junio de este año, en donde participan 21 de los festivales más importantes de todo el mundo.

La cinta "No One Left Behind" donde participa la actriz Isabel Aerenlund fue seleccionada como parte de la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia.

La programación de We Are One estará disponible de manera gratuita en línea; no obstante, el Festival ofrecerá la posibilidad realizar donaciones dirigidas a distintas organizaciones como UNICEF, Save the Children, el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, GO Foundation, Fondo de Respuesta Solidaria de la Organización Mundial de la Salud, el banco de alimentos Leket Israel, entre otros.