Niurka le explica a Lorena Herrera que el dióxido de cloro es veneno

CIUDAD DE MÉXICO. - En tiempos de contingencia por el coronavirus, han salido muchos rumores relacionados a la manera de atacar a la nueva enfermedad. Uno de ellos es el dióxido de cloro el cual, según Lorena Herrera, puede ser efectivo. Sin embargo, Niurka Marcos tiene una diferente manera de pensar

En una entrevista para diversos medios, Niurka, quien estuvo acompañada por Rosita Pelayo, habló acerca del Covid-19, donde la cubana confesó que no tiene la intención de probar lo dicho por Herrera.

"Yo amargo nada en mi vida, esa amargura en mi vida no. Eso debe ser muy amargo".

Ante esta respuesta, la protagonista de novelas como "Las amazonas" y "Amores con trampa", dijo que ella sí lo ha hecho.

"No sabe a nada. Yo ya lo probé, pero a mí no me cayó bien".

La declaración sorprendió a la vedette, quien fiel a su estilo, respondió que era lógico puesto que es un producto para objetos y no para personas.

"Es un veneno. ¿Cómo te va a caer bien? Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca. Pues has de tener la conciencia muy pinche blanca".

La actriz de 61 años habló acerca de su estado de salud y recomendó que no hicieran caso a los rumores relacionados al compuesto químico.

"Yo ya lo probé, a mí no me cayó bien. Hay una persona que me está ayudando ahorita con mi artritis y voy mucho mejor. Estoy feliz porque mi salud está mejorando mucho. La verdad, ella me dice 'No todo mundo puede tomar esto, es algo peligroso tomarlo".

Paty Navidad también formó parte del tema de conversación y Niurka pidió que no juzgaran a quien fuera su compañera en la novela "La Fea Más Bella".

"¿Por qué van a decir que Paty está loca o que está dañada de sus facultades mentales? Si yo la supero por mucho en las pendejadas que digo y todavía no dicen que yo perdí mis facultades mentales. Yo primero tendría que llegar al loquero y después Paty me visita".