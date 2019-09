Niurka afirma que si existió un romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Hace unas semanas Yolanda Andrade había confesado que contrajo matrimonio hace 20 años

Tijuana.- Hace unas semanas la conductora Yolanda Andrade había confesado que contrajo matrimonio hace 20 años con una mujer del medio del espectáculo, sin mencionar el nombre dijo que era una persona muy querida por el público de México.



Tras esas declaraciones, se especulo que aquella mujer sería la actriz Verónica Castro. Misma que se ha encargado de desmentir supuesto hecho.



"Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", dijo Verónica.



Y ahora la actriz y cantante Niurka Marcos quien se ha vuelto más famosa por las peleas y frases polémicas, afirmo que si hubo una relación entre Andrade y Castro.



"Yolanda es mi amiga y yo la quiero mucho, Verónica la admiro too much (demasiado), y Montserrat también como Yola es mi amiga, y eso fue un romance que existió hace como 20 años, fue simbólico, fue una experiencia".

Para cerrar le preguntaron si ella mantendría una relación con una mujer a lo que contestó que no descartaría tener un noviazgo con alguien de su mismo sexo.