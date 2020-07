Netflix destrona a HBO en nominaciones a los Emmy

Programada para el domingo 20 de septiembre, será conducida por el presentador Jimmy Kimmel, y se transmitirá por TNT.

La 72 entrega de los Emmy Awards está en marcha con el anuncio de los nominados y aquí te presentamos un comparativo para que sepas cuáles son las plataformas y canales que destacan no solo por su popularidad, sino por la excelencia de las series, miniseries y shows que presentan.

Entre las categorías destacadas, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid´s Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession compiten a Mejor Serie de Drama. En tanto Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt´s Creek y What We Do In The Shadows están en la lucha por la mejor Serie de Comedia. Para Mejor Miniserie, la competencia es entre Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodox y Watchmen.

Con un total de 160 nominaciones en todas las categorías, Netflix rompió el récord que había logrado HBO en 2019, cuando sumó 137. Este año, el primero sin la triunfadora Game of Thrones, quedó en segundo lugar con 107 nominaciones.

Netflix – 160

HBO – 107

NBC – 47

ABC – 36

Apple TV+ – 36

FX – 33

Prime Video – 30

Watchmen (HBO) – 26

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video) – 18

Succession (HBO) – 18

Ozark (Netflix) – 18

The Mandalorian (Disney+) – 15













