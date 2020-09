Netflix dará acceso libre a varios programas y películas

Netflix fue pionera en el mercado pero con la competencia en aumento parece que la compañía está buscando opciones para atraer usuarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Poder acceder a series y películas en el momento que quieras, sin comerciales y en alta definición transformó la manera en que las personas disfrutaban del entretenimiento en casa.

Netflix fue pionera en el mercado pero con la competencia en aumento parece que la compañía está buscando opciones para atraer usuarios y brindará parte de su contenido de manera gratuita.

Las opciones de plataformas de streaming han ido creciendo. Grandes empresas como Apple y Amazon cuentan con sus propios servicios pero este año apareció un importante competidor: Disney + que ofrece no solo su catálogo sino de otras franquicias como Marvel y Fox, por lo que podría representar la mayor amenaza para Netflix.

De acuerdo con información del medio Engadget, Netflix está dando paso a una estrategia diferente y decidió ofrecer parte de su contenido original de forma gratuita.

A partir de hoy, los usuarios pueden visitar una página con el lema "ver gratis" que, sin necesidad de iniciar sesión, permite acceder a programas y películas como Bird Box, Stranger Things, Grace y Frankie, The Two Popes y un otros más.

No es la primera vez que la empresa ofrece algún programa o película de forma gratuita como vista previa. Por ejemplo la comedia romántica "A todos los chicos de los que me enamoré" estuvo disponible de manera libre durante aproximadamente un mes antes de que se lanzara la secuela. Asimismo, recientemente Netflix subió varios documentales gratuitos en su canal de YouTube. Pensados como un apoyo para maestros y estudiantes se pueden por ejemplo ver toda la serie "Nuestro Planeta".

Sin embargo ahora la estrategia de contenido libre llama la atención porque es mucho más grande. No obstante hay algunos puntos a aclarar, por ejemplo que hablando de la serie Stranger Things, en realidad solo se puede acceder de manera libre al primer capítulo si se quieren ver las temporadas completas hay que pagar por ellas.

También vale la pena señalar que el contenido gratuito solo se puede ver desde un navegador en una computadora o en un teléfono Android, es decir que no está disponible a través de las aplicaciones móviles de Netflix y tampoco funciona en el navegador del iPhone. Y, aquí viene lo triste, al parecer la opción aún no está habilitada para México. Hasta la publicación de esta nota la página de la plataforma no nos mostraba la opción de "ver gratis" nos sigue pidiendo acceder con nuestra cuenta.

Contenido aleatorio

Otra novedad que está probando la plataforma es la reproducción aleatoria de manera que, si crees que ya has visto todo lo que podía interesarte y estás aburrido de tener que pagar por el servicio, este puede decidir automáticamente qué debes ver.

La función llamada "Shuffle" básicamente consiste en un botón con la etiqueta "Reproducción aleatoria" en la pantalla de inicio, debajo de los íconos de perfil de los usuarios que, cuando se selecciona reproduce aleatoriamente el contenido que crea que le gustará a la persona de acuerdo a los registros de visualización en su perfil.

Las opciones que brinda la plataforma van desde una película o programa que ya se ha comenzado a ver, algo que el usuario haya guardado en su lista o un título similar a algo que ya has visto y que ha calificado de manera positiva.

En las pruebas puede verse que el nuevo botón aparece en la aplicación de Netflix para dispositivos de TV. Netflix dijo que la idea detrás de la nueva función es ayudar a sus usuarios a encontrar rápida y fácilmente contenido que se adapte a sus gustos.

Además se dice que la intención es que la experiencia de usar la plataforma de streaming se sienta más como ver televisión tradicional, lo que significa que las personas simplemente pueden encender su TV y comenzar a reproducir algo.