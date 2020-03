Natalia Sosa ya no quiere interpretar princesas

"Estoy buscando personajes que vayan de acuerdo a mi edad y a estas necesidades que ya he vivido, he dejado atrás a las princesas"

CIUDAD DE MÉXICO. - Natalia Sosa interpretará por segunda vez a Susan, el personaje de una bailarina en busca de sus sueños que se enamora de un compositor, quien al cumplir los 30 se encuentra en una encrucijada.

La veracruzana aceptó esta interpretación ya que se identifica con la historia y es un papel que en su momento le generó retos que ahora retoma desde una nueva perspectiva de vida.

"A mí la música me cambió completamente y me hizo tomar la decisión de dejar mi tierra, dejar a mi familia e ir por estos sueños y padecí incertidumbre de no saber si había hecho lo correcto, de no tener un techo donde dormir, pero eso me obligó a crecer, a madurar y a aprender a sobrevivir y eso no se aprende en los libros", considera.

Sosa reconoce que en la actualidad las mujeres son más independientes y conscientes, por lo que, luego de 25 años de carrera, los papeles que asume, aún en esta re-interpretación, reflejan su crecimiento.

"Estoy buscando personajes que vayan de acuerdo a mi edad y a estas necesidades que ya he vivido, he dejado atrás a las princesas, a la heroína joven, porque ya no lo soy, soy desde otra etapa una mujer que ha realizado otras cosas en su vida y tengo hambre de contar otras historias".

Ella y el elenco original de "Tick Tick... Boom!" formado por Marco Antonio y Beto Torres, estrenarán la obra que fue montada hace 12 años en México, esta vez en formato de concierto dramatizado.

"Me emociona poder volver a subirme al escenario con mis amigos y recordar todo el proceso que vivimos hace 12 años buscando textos que tuvieran que ver con lo que estábamos sintiendo en ese momento alrededor de los 30 y curiosamente son las mismas sensaciones, los mismos miedos, la misma búsqueda ahorita que estamos rondando los cuarenta", dijo la actriz.

El tema de la obra del estadounidense Jonathan Larson sigue siendo vigente en la actualidad ya que habla del desprendimiento, la independencia y encontrarse a sí mismo. Natalia considera que esta no es una obra de nicho sino de interés universal.

"Habla de las tomas de decisiones, qué camino tomar, apostar por los sueños, vivir una vida cómoda sin preocupaciones, todo eso que de pronto esta sociedad nos va alimentando a reconocer como seguir el éxito y encontrar la felicidad y de pronto te das cuenta que se trata de algo tan sencillo como el ser tú, ser congruente y seguir luchando por esos sueños", detalló.

La puesta tendrá sólo cuatro funciones el 19 y 21 de marzo y el 2 y 11 de abril y con este nuevo formato la intención es que el público asistente interactúe y pase un momento agradable con música en vivo. "Ahora Marco, Beto y yo nos hemos dedicado a la dirección y vamos a estar leyendo toda la obra en tres atriles pero también hay dinamismo, movimientos escénicos para que no sea lineal, entonces hemos sido contratados no sólo como cantantes sino también como directores y eso nos alimenta el alma".