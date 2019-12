Murió Marie Fredriksson, cantante de Roxette, a los 61 años de edad

En 2002 le diagnosticaron un tumor cerebral

Tijuana.- La Cantante de Roxette, Marie Fredriksson fue diagnosticada en 2002 con un tumor cerebral, mismo que la llevó a un tratamiento bastante agresivo del cuál se recuperó.

La artista de 61 años fue una exitosa artista solista en su natal Suecia antes de unirse a Per Gessle para formar Roxette.

Juntos interpretaron canciones emblemáticas dentro del séptimo arte como:

'It Must Have Been Love', de la banda sonora de "Pretty Woman".