Mumford & Sons deleita a sus fans mexicanos en el Pepsi Center

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- El grupo británico de folk rock Mumford & Sons, hizo pasar una noche increíble con su presentación, a miles de personas que no perdieron ni un momento para cantar los éxitos de la banda en el Pepsi Center.

A pesar de las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México, esto no fue un impedimento para que miles de fanáticos se dieran cita en el recinto y ver a una de sus bandas favoritas sobre el escenario.

Solo fueron algunos minutos lo que se retrasó el grupo en salir, pero nadie le prestó mayor importancia, porque aprovecharon ese tiempo para comprar comida, cervezas, palomitas o nachos y ponerse al día con sus acompañantes, muchos de ellos venían directo de su trabajo.

La alineación conformada por el vocalista Marcus Mumford, Ben Lovett quien toca el teclado, acordeón y la batería, Winston Marshall encargado del banjo y dobro y Ted Dwane quien toca el contrabajo, la batería y la guitarra, salió al escenario a las 9:20 de la noche ante una multitud que ya estaba impaciente por el inicio del show.

"¡Hola México!, ¿cómo se la están pasando?", dijo el vocalista al saludar a su público, después de haber interpretado "Guiding light", "Little lion man", "Beloved" y "Lover of the Light", temas que abrieron la noche.

El frío de la noche lluviosa se fue, porque los ingleses pusieron a saltar a las casi 8 mil personas que había en el lugar, de acuerdo a datos proporcionados por el personal de Ocesa.

Mostrando su destreza musical en canciones como, "Tompkins Square Park", "Blind leading the blind", "Believe", "Rose of Sharon", "Picture you", entre otros, el público no dejaba de gritar y cantar cada una de las canciones, la entrega de los asistentes hizo que la agrupación se sorprendiera y expresara su felicidad y agradecimiento en todo momento.

Ojalá algún día yo pueda escribir una canción que haga sentir a alguien lo que yo siento cuando escucho "Awake My Soul" de @MumfordAndSons ???? pic.twitter.com/mB0Fa5h8Ay — chqt (@emmanuelchqt) September 26, 2019

Los músicos optaron por una producción escénica sencilla, pero eso hizo que cada uno de los integrantes tuviera la atención de sus admiradores, quienes quedaban estupefactos por la habilidad que tenían al tocar sus instrumentos.

Con una iluminación en su mayoría roja y azul la banda salió del escenario con los temas, "Darkness visible" y "The Wolf" y durante la espera para que iniciara el encore, miles de voces se unieron al unísono y empezaron a entonar el tema "Cielito lindo", convirtiéndose por un instante en una gran fiesta mexicana dedicada a la banda.

Al regreso, Mumford & Sons deleitó a sus admiradores con cinco temas más, "Snake eyes", "Woman", "I Will Wait"; con "Blood" decidieron interpretarla con la banda abridora del show Gang of Youths, cerrando así una noche espectacular con su éxito "Delta".

"Muchas gracias México", fueron algunas de las palabras de agradecimiento del vocalista antes de irse.