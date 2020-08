Mulan se estrenará en Disney Plus en septiembre y costará 30 dólares

Finalmente se ha decidido el rumbo de la cinta, la cual canceló su estreno en repetidas ocasiones debido a la pandemia

TIJUANA.- La película Live Action de Mulan finalmente será estrenada y no será en las salas de cine, sino que su rumbo tomo otra dirección y ahora será lanzada en la plataforma de Disney Plus el próximo 4 de septiembre y y para verla, los usuarios deberán pagar $29.99 dólares.

Tras varios tropiezos en su estreno, la cinta había sido reprogramada en repetidas ocasiones debido a la pandemia por el coronavirus, la cual causó el cierre de los cines en muchos países.

La última actualización sobre este largometraje fue en la Comic Con, donde anunciaron que la fecha de estreno pasaba a indefinida.

Ahora que se ha revelado este giro, no ha sido del agrado de muchos seguidores pues no creen que sea justo el precio además que esperaban verla en las salas de cine.

30 dollars for a Mulan with no songs and no Mushu and no movie theater experience HAHAHAHA yeaaaa it´s a no disney pic.twitter.com/wJcbF6krep — ?????????? ?? (@d3jah_vu) August 4, 2020

Lamentablemente la plataforma de streaming aún no esta disponible en México, falta toda Latinoamérica, llegará hasta noviembre.