Mujeres pueden tener misma fuerza que hombres, actriz de "Frozen 2"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Romina Marroquín, actriz de doblaje, considera que en nuestra actualidad las mujeres pueden cumplir sus sueños y conseguir todo aquello que deseen y quieran porque el género femenino está jugando un papel muy importante en nuestra sociedad que antes no tenía.

"Ya no es como antes que las mujeres se quedaban en casa sin trabajar o sin tener empleos altos e importantes dentro de una empresa o una corporación. La verdad es maravilloso tener una sociedad en donde el género femenino puede superarse y tener la misma fuerza e importancia que antes los hombres tenían", declara en entrevista con EL UNIVERSAL.

Marroquín, quien hace la voz de Ana en "Frozen 2", cree que todos estos mensajes de empoderamiento que mandan las películas e historias como la que se muestra en la película es lo que están aprendiendo los niños y, de acuerdo con ella, eso es importante para generar un cambio positivo en la sociedad.

Para ella interpretar a Ana no fue un reto porque asegura sentirse identificada con el personaje debido a que, al igual que la princesa, le da mayor importancia a su familia sobre todo lo demás. "Ella se parece a mí en todos los sentidos. Es aguerrida, es aventurera, lo principal para ella es la familia, pelea y da todo por ellos, por su hermana principalmente. Yo soy muy así, creo que el mayor desafío fue alcanzar el tono de las canciones, pero más que un reto fue un regalo, una bendición", expresa.

Para que la actriz de doblaje pudiera alcanzar el rango vocal necesario para las canciones de la película "Frozen 2" vivió un proceso donde se preparó mental, física y emocionalmente para permanecer varias horas en el estudio grabando.

"Interpretar este personaje me hizo que me preparara mucho. Necesité clases de canto, trabajé mucho en la actuación, además siempre existió la situación de salir del estudio y sacar de mi cabeza un personaje, entrar al otro estudio y ponerte en los zapatos de otro que no tiene nada que ver con el anterior, eso sí fue complejo", comenta.

Marroquín asegura que el doblaje en México tiene categoría mundial porque se tiene cuidado con los detalles del movimiento de las bocas de las animaciones y que, de esta forma, las palabras queden exactas. "Estamos catalogados como el mejor doblaje, se cuida todo, por eso a la hora en que ven el producto final parece que los personajes hablan en español y no en inglés", explica.