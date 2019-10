Muere la estrella de K-Pop de 25 años, Sulli

Todo apunta que cometió suicidio

TIJUANA, B.C.- Se confirma la muerte de la cantante Chon Ji-ri, mejor conocida como Sulli, de tan soló 25 años de edad, se menciona que la joven surcoreana sufría de ciberacoso, por lo cual todo parece indicar decidió suicidarse. El cuerpo fue encontrado por su agente en la casa de la idol en la ciudad de Seognam.

Aún se realizan investigaciones sobre las causas de la muerte de la joven, pero todo apunta que la cantante cometió suicidio.

Anteriormente había admitido que no era feliz y solamente era una mentira su forma de comportarse con el público, pues realmente no se encontraba alegre en esos momentos, palabras que utilizó en el programa The Night of Hate Comments.

Sulli comenzó su carrera a los 11 años en el 2007 cuando se formó la agrupación musical f(x), entre el 2014 y 2015 decidió retirarse de la vida pública por el intenso ciberacoso que recibía.

En este año comenzó el programa The Night of Hate Comments, en donde algunos idolós del k-pop hablaban sobre el acoso que reciben por ser estrellas de este género.