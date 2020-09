Movida por un deseo imperioso por derrotar a los nazis

"Ella notó que, al ser una estadounidense neutral, al menos nominalmente, tenía más libertades que los franceses con quienes trabajaba. Una idea empezó a formarse en su mente." La soldado Virginia Hall tiene una historia escasamente conocida. Fue una mujer que creció en apego a su madre. Su educación vaticinaba una vida común como las demás de su época. Tal vez un accidente que sufrió de joven le permitió sentirse apasionadamente viva.

Una mujer sin importancia (Planeta), es un libro que le implicó a Sonia Purnell una exhaustiva labor detectivesca puesto que se trata de la vida de la primera espía en ingresar a una misión secreta en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Contribuyó a cambiar la visión de las mujeres en la guerra, es una heroína poderosa, influyente y sorprendentemente ignorada.

"Pero Virginia había visto las realidades del fascismo con sus propios ojos, y el aislacionismo de su país no impediría que participara en la lucha por su propia cuenta. Incluso si la diplomacia era una puerta cerrada, para ella debía haber otra forma de demostrar su valía en lo que veía como la guerra de la verdad contra la tiranía. Debía encontrar la manera."

Virginia perdió una pierna; nada representó una restricción en su vida. Aunque tuvo que luchar por reconocimiento y autoridad, fue un ser humano con las mismas inseguridades que cualquier otro, pero, sobre todo, fue una mujer que profesaba un profundo respeto y amor a la libertad de los demás. La Dama Coja, como le llamaron, se inflitró como periodista, peligrosamente cerca de los nazis; organizó una red de agentes bajo el territorio enemigo; liberó a prisioneros e incluso dinamitó puentes para sabotear las operaciones alemanas. Conocer a Virginia significa no olvidarla jamás.

Sonia Purnell. Es una aclamada biógrafa y periodista. Ha trabajado para The Daily Telegraph, Daily Mail y The Sunday Times. Su libro Clementine: The Life of Mrs. Winston Churchill fue elegido como el libro del año por The Daily Telegraph y The Independent. Just Boris, su primer libro, estuvo en la lista de los nominados al Premio Orwell. Una mujer sin importancia fue galardonado con el Premio Plutarch a la mejor biografía de 2019.