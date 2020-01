Morrissey estrena el sencillo "Bobby, Don´t you think they know?"

ESTARÁ DISPONIBLE EL 20 DE MARZO POR BMG

El próximo 20 de marzo Morrissey lanzará su decimotercer álbum de estudio en solitario, I Am Not A Dog On A Chain, se trata de su tercera producción al lado de BMG, la cual llega luego de California Son, disco de covers que presentó en 2019 y que se colocó en el #4 de las listas en Reino Unido.

I Am Not A Dog On A Chain fue producido por el ganador del Grammy Joe Chicarelli (Beck, The Strokes, The Killers). Fue grabado durante las sesiones en Studio La Fabrique en Saint-Rémy-de-Provence, Francia y Sunset Sound en Hollywood, California."He producido cuatro álbumes de estudio para Morrissey", cuenta Chicarelli. "Este es su disco más audaz y aventurero hasta la fecha. Ha superado los límites una vez más, tanto musical como líricamente. Él está en su propia categoría. En verdad, nadie puede ser Morrissey, solo ... ¡Morrissey! "

El cantante anunció el álbum y compartió su sencillo "Bobby, don't you think they know?", tema en el que participa la leyenda de Motown, Thelma Houston, quien quizás sea mejor conocida por su interpretación de "Don't leave me this way", que superó el Billboard Hot 100 en 1977."Una de las mayores alegrías en este negocio es tener la oportunidad de colaborar con otros artistas importantes. Me encanta el desafío de ver qué puedo hacer. A veces funciona y a veces no. Creo que la combinación de lo que Morrissey está cantando y lo que hago yo realmente funciona en "Bobby". ¡Y fue muy divertido trabajar con M en el estudio también!", explica Houston.

I Am Not A Dog On A Chain se lanzará en formato digital y streming; además, habrá CD digisleeve (contenido extra), un vinilo negro de 140 gramos y un vinilo rojo transparente que estará disponible en HMV y en tiendas independientes seleccionadas. También hay dos formatos D2C disponibles: vinilo transparente y una cinta de cassette.

Morrissey alcanzó el #1 en la lista de sencillos de vinilo de Reino Unido de esta semana con su versión del clásico de 1964 de Roy Orbison "Getting Over". Inicialmente lanzado exclusivamente a través de HMV, el sencillo recibirá su lanzamiento completo el 24 de enero.

Lista de canciones ´I Am Not A Dog On A Chain´:

1. ´Jim Jim Falls´

2. ´Love Is On Its Way Out´

3. ´Bobby, Don´t You Think They Know?´

4. ´I Am Not A Dog On A Chain´

5. ´What Kind of People Live in These Houses?´

6. ´Knockabout World´

7. ´Darling, I Hug A Pillow´

8. ´Once I Saw the River Clean´

9. ´The Truth About Ruth´

10. ´The Secret of Music´

11. ´My Hurling Days Are Done´