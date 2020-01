Montserrat Oliver explica cómo fue salir del clóset

Entre sus principales miedos era lastimar a los que quiere

TIJUANA, B.C.- La conocida conductora Montserrat Oliver decidió romper el silencio de como fue para ella "salir del clóset", a través de un video explicó sus miedos y sus fortalezas ante esta decisión.

En sus primera líneas manifestó que su primer miedo era: "desilusionar a la gente que quieres, y no entiendo por qué desilusionar, pues lo normal para todo el mundo es ser heterosexual".

View this post on Instagram Los detalles hacen siempre los momentos memorables, INOLVIDABLES! / We are engaged! ?? @laeuropeamexico #lamejorexperiencia #loveislove A post shared by Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) on Jan 21, 2020 at 6:18pm PST

Pero ella mencionó que no le gusta etiquetarse, y no solo ella, sino a los demás, aquí argumenta porque las personas tienen diferentes opciones o elecciones, y por esto no se debe juzgarlos.

Oliver contó como su madre le mencionaba que "ella era perfecta", pero la misma Montserrat no sentía eso, sin embargo su mamá le aclaró: "yo se lo que tiene y así te adoro". Y por esto la conductora no "tuvo que salir del clóset".

También recordó que no decidió hacerlo público por su hermana, sobrinos, ya que esto podría lastimarlos.

Además, su otro miedo era que un anuncio de estos le perjudicara su trabajo, pues las marcas tal vez ya no querrían contratarla o que ya no se identificaran con ella.

Al final explica que la decisión de "salir del clóset" fue para ya no mentir y que con ello podría ayudar más gente, "esa soy yo, esa es mi vida, no quiero mentir y puedo ayudar muchos más".